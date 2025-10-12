Болгария – Турция – 1:6. Тотальное уничтожение. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Одна из встреч прошла в Софии, столице Болгарии.
Сборная Турции одержала разгромную гостевую победу над командой Болгарии (6:1).
🏆 Квалификация ЧМ-2026
11 октября. София (Болгария)
21:45. Болгария – Турция – 1:6
Голы: Кирилов, 13 – Гюлер, 11, Попов, 49 (автогол), Йылдыз, 51, 56, Челик, 65, Кахведжи, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
