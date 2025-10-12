Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болгария – Турция – 1:6. Тотальное уничтожение. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
11.10.2025 21:45 – FT 1 : 6
Турция
Чемпионат мира
12 октября 2025, 03:29 | Обновлено 12 октября 2025, 03:51
99
0

Болгария – Турция – 1:6. Тотальное уничтожение. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Одна из встреч прошла в Софии, столице Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Турции одержала разгромную гостевую победу над командой Болгарии (6:1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026

11 октября. София (Болгария)

21:45. Болгария – Турция – 1:6

Голы: Кирилов, 13 – Гюлер, 11, Попов, 49 (автогол), Йылдыз, 51, 56, Челик, 65, Кахведжи, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция), асcист Огуз Айдын.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Челик (Турция), асcист Арда Гюлер.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Турция), асcист Хакан Чалханоглу.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Турция), асcист Арда Гюлер.
49’
ГОЛ ! Автогол забил Виктор Попов (Болгария).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Радослав Кирилов (Болгария), асcист Кирил Десподов.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция), асcист Хакан Чалханоглу.
ЧМ-2026 по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Турции по футболу видео голов и обзор автогол Зеки Челик Арда Гюлер Гиорги Гочолеишвили Гиорги Мамардашвили Иракли Азаров Кенан Йылдыз Ирфан Кахведжи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
