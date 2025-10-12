Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 00:30 |
Сергей РЕБРОВ: «Все, кто вышел на поле – это все в никуда»

Тренер пожаловался на критиков сборной Украины

Сергей РЕБРОВ: «Все, кто вышел на поле – это все в никуда»
УАФ. Сергей Ребров

Сергей Ребров высказался о критиках сборной Украины после матча против Исландии.

«Были ли это очевидные замены в матче? Скажите, какой вообще может быть «очевидный» выбор? Ведь сейчас, что бы тренер ни сделал, все найдут, к чему придраться.

Я искренне благодарен ребятам за результат. Потому что если бы, не дай Бог, его не было – представляете, что бы сейчас говорили? «Все, кто вышел на поле – это все в никуда».

К сожалению, у нас такое общество и такое отношение к национальной сборной. После матча с Азербайджаном я сказал, что мы все поддерживаем наших воинов, но ситуация со сборной совсем другая. Стоит только потерять очки – и сразу начинается волна критики», – сказал Ребров.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
