Сергей РЕБРОВ: «Все, кто вышел на поле – это все в никуда»
Тренер пожаловался на критиков сборной Украины
Сергей Ребров высказался о критиках сборной Украины после матча против Исландии.
«Были ли это очевидные замены в матче? Скажите, какой вообще может быть «очевидный» выбор? Ведь сейчас, что бы тренер ни сделал, все найдут, к чему придраться.
Я искренне благодарен ребятам за результат. Потому что если бы, не дай Бог, его не было – представляете, что бы сейчас говорили? «Все, кто вышел на поле – это все в никуда».
К сожалению, у нас такое общество и такое отношение к национальной сборной. После матча с Азербайджаном я сказал, что мы все поддерживаем наших воинов, но ситуация со сборной совсем другая. Стоит только потерять очки – и сразу начинается волна критики», – сказал Ребров.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
