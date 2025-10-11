Чемпионат мира11 октября 2025, 00:06 |
Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче
Произошло это в выездной игре в Рейкьявике против сборной Исландии
Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче.
Произошло это в выездной игре в Рейкьявике против сборной Исландии, в которой была одержана победа со счетом 5:3.
Украинская команда в 10-й раз провела матч с 5+ забитыми мячами и в 4-й раз сделала это на выезде.
Матчи сборной Украины с 5+ голами (10)
- 2025: Исландия – Украина – 3:5
- 2022: Армения – Украина – 0:5
- 2019: Украина – Сербия – 5:0
- 2013: Сан-Марино – Украина – 0:8
- 2013: Украина – Сан-Марино – 9:0
- 2009: Андорра – Украина – 0:6
- 2009: Украина – Андорра – 5:0
- 2007: Украина – Фарерские острова – 5:0
- 2006: Украина – Азербайджан – 6:0
- 1996: Украина – Литва – 5:2
