  Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче
Чемпионат мира
11 октября 2025, 00:06
786
0

Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче

Произошло это в выездной игре в Рейкьявике против сборной Исландии

11 октября 2025, 00:06 |
786
0
Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче.

Произошло это в выездной игре в Рейкьявике против сборной Исландии, в которой была одержана победа со счетом 5:3.

Украинская команда в 10-й раз провела матч с 5+ забитыми мячами и в 4-й раз сделала это на выезде.

Матчи сборной Украины с 5+ голами (10)

  • 2025: Исландия – Украина – 3:5
  • 2022: Армения – Украина – 0:5
  • 2019: Украина – Сербия – 5:0
  • 2013: Сан-Марино – Украина – 0:8
  • 2013: Украина – Сан-Марино – 9:0
  • 2009: Андорра – Украина – 0:6
  • 2009: Украина – Андорра – 5:0
  • 2007: Украина – Фарерские острова – 5:0
  • 2006: Украина – Азербайджан – 6:0
  • 1996: Украина – Литва – 5:2
По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу статистика Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
