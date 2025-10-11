Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче.

Произошло это в выездной игре в Рейкьявике против сборной Исландии, в которой была одержана победа со счетом 5:3.

Украинская команда в 10-й раз провела матч с 5+ забитыми мячами и в 4-й раз сделала это на выезде.

Матчи сборной Украины с 5+ голами (10)