Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал безумную победу сборной Украины в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии (5:3).

«Мы знали, что будет трудно. Да, мы вели в счете и пропустили дважды, но я благодарен ребятам, что мы собрались и в целом забили пять голов. Мы проанализируем все и подготовимся к следующему матчу с Азербайджаном, потому что эта победа ничего не будет стоить.

Перфоманс Малиновского? Руслан – это игрок, который действительно всегда приезжает и дает максимум, выкладывается на полную. Гуцуляк тоже, он несмотря на травмы сыграл хорошо. Они двое работали на атаку и на оборону.

Почему Исландия вернулась в игру? Потому что это были наши ошибки, на кону этой игры стояло многое. Исландия сильная команда, но нам нужно исправлять ошибки и возвращаться в игру.

Почему мы не сломались после 3-3? Это желание наших игроков, мы не забываем, в какое время мы играем.

Мои замены? Если бы не было результата, вы бы говорили, что игроки, которых я выпустил, ничего не сделали, реакция общества была бы другой. Мы живем в тяжелое время, но со сборной другая история, если мы теряем очки, то все...

Судаков? Я видел, что Жора чувствовал, что ему было тяжело, это игрок, который не уйдет с поля, если он чувствует боль.

Болельщикам нужно запастись терпением, у нас молодая команда, мы будем дальше бороться», – сказал Ребров.