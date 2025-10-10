Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 19:55 |
Константин Ярошенко уже четыре года играет в Исландии

Константин Ярошенко

Бывший игрок «Шахтера», «Металлиста», «Арсенала», «Карпат», «Черноморца», сборных Украины всех возрастов Константин Ярошенко, который последние четыре года выступает в Исландии, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, у кого больше шансов на победу в сезоне 2010 года. исландцами:

– Стоит отметить, что в Исландии украинскую сборную не считают фаворитом и убеждены, что хозяева смогут составить достойную конкуренцию.

– Какие козыри могут помочь исландцам достичь желаемого?

– Нынешнее поколение игроков исландской сборной играет разнообразнее своих предшественников, которые 7 или 10 лет назад удачно выступали на чемпионате Европы и мира. Мне импонирует, как сегодня играют исландцы, хотя пока это не приносит им каких-то весомых дивидендов.

На мой взгляд, «козырь» исландцев – контратаки, когда благодаря быстрому выбеганию они создают угрозу у ворот оппонента. Опасны и при розыгрыше стандартных положений.

– Как ты бы посоветовал действовать подопечным Сергея Реброва?

– Соревноваться в открытом бою не стоит, повторяю, в Исландии достаточно мобильная сборная, у нее неплохая реализация голевых моментов. Поэтому следует постараться встречать хозяев в среднем блоке и благодаря удачному отбору и подбору переиграть хозяев их же «оружием» – контрвыпадами. Тем более, что у наших выше индивидуальное мастерство и это должно помогать в единоборствах, поиске свободных зон между линиями.

– По какой тактической схеме действуют исландцы?

– Дома 4–4–3, в гостях 4–4–2, но при необходимости могут использовать и 4–5–1.

– От кого из исландцев нашим следует ждать неприятностей?

– Прежде всего, у хозяев выделяется капитан сборной Гаукон Харальдссон из французского «Лилля», также феерят Микаэль Эллертссон и Альберт Гудмундссон, выступающие за итальянские «Дженоа» и «Фиорентину» соответственно. Это креативные исполнители, которые могут удивить нестандартными решениями. Поэтому нашим нужно быть настороже.

– Местные болельщики заслуживают называться 12 игроком?

– Они не так упорны, как даже соседи из Швеции, Дании, но их поддержка ощущается. Хотя – объективные, отдают должное и игре соперников. Кстати, как мне известно, все билеты на сегодняшнюю игру уже обрели своих счастливых обладателей.

– Что скажешь о стадионе, где пройдет поединок?

– «Лейгардальсведлюр» – главное спортивное сооружение Исландии, трибуны рассчитаны на около 10 тысяч мест. Недавно там обновили газон, он гибридный (трава плюс синтетика), как говорится, последнего поколения. Думаю, футболистам будет комфортно.

Кстати, украинцам нужно быть готовыми к капризам погоды, имею в виду сильный ветер, изрядно донимающий. Конечно, исландцы к таким условиям уже привыкли.

– С кем-то из игроков исландской сборной твои пути не пересекались?

– Нет, потому что они гораздо моложе и выступают за границей. Знаком только с экс-игроком сборной Вильгельмом Отоссоном, который уже работает тренером.

– Кстати, как ты вообще оказался в не близкой Исландии?

– Когда стало известно, что моя последняя команда в Украине – «Альянс» прекращает существование, позвонил агенту и сказал, что есть вариант трудоустроиться в Исландии. Я согласился и вскоре мы с моим партнером по «Альянсу» Константином Пикулем оказались в перволиговом «Троттуре».

– Не прогадал?

– Нет, хотя следует уточнить, что к футболу в Исландии совсем другое отношение, чем в Украине. Здесь это скорее хобби. В Исландии многое делают для развития футбольной инфраструктуры, чего стоят только современные спортивные сооружения, однако местные игроки могут нормально заработать на хлеб только защищая цвета зарубежных клубов. Неудивительно, что в Исландии очень популярна профессия футбольного скаута. Конечно, сказывается и суровый климат.

– Чем вызван твой переход к второлиговой команде «Хейкар»?

– В «Троттуре» решили омолодить состав, команду покинул главный тренер, который встал у руля «Хейкара» и взял меня с собой. Грех жаловаться.

– Тебе уже 39 лет и не задумывался, чем будешь заниматься, когда повесишь бутсы на гвоздь?

– Думаю посвятить себя тренерской деятельности, уже в ближайшее время собираюсь записаться на специальные курсы и со временем получить необходимую лицензию. Беру пример со своего отца – Юрия Николаевича, который возглавляет винницкую «Ниву».

– Тогда напоследок сделай прогноз на сегодняшний матч в Рейкьявике?

– Украинцы отпразднуют викторию – 2:1, хотя будет нелегко.

ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Константин Ярошенко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
