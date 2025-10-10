Сборная Украины провела в Рейкьявик провела тренировку перед матчам отбора ЧМ-2026.

Сине-желтые готовятся к игре против Исландии, который пройдет 10 октября в 21:45.

Тренировка прошла не в лучших погодных условиях – под проливным дождем.

Команда Сергея Реброва, имея 1 очко после двух туров, сыграет в Рейкьявике третий матч квалификации ЧМ-2026.

В предыдущих матчах сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем

ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем