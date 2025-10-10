ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем
Игра квалификации ЧМ против Исландии пройдет в Рейкьявике 10 октября в 21:45
Сборная Украины провела в Рейкьявик провела тренировку перед матчам отбора ЧМ-2026.
Сине-желтые готовятся к игре против Исландии, который пройдет 10 октября в 21:45.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Тренировка прошла не в лучших погодных условиях – под проливным дождем.
Команда Сергея Реброва, имея 1 очко после двух туров, сыграет в Рейкьявике третий матч квалификации ЧМ-2026.
В предыдущих матчах сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арнар Гуннлаугссон – об Илье Забарном
Соломенский районный суд закрыл административное дело в отношении экс-хавбека Динамо