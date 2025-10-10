Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем
Чемпионат мира
10 октября 2025, 12:07 | Обновлено 10 октября 2025, 12:34
ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем

Игра квалификации ЧМ против Исландии пройдет в Рейкьявике 10 октября в 21:45

ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем
УАФ

Сборная Украины провела в Рейкьявик провела тренировку перед матчам отбора ЧМ-2026.

Сине-желтые готовятся к игре против Исландии, который пройдет 10 октября в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренировка прошла не в лучших погодных условиях – под проливным дождем.

Команда Сергея Реброва, имея 1 очко после двух туров, сыграет в Рейкьявике третий матч квалификации ЧМ-2026.

В предыдущих матчах сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

Николай Степанов
