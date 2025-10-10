10 октября на Страуберри Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Швеции и Швейцарии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швеция

Команда достаточно долго показывала хороший уровень, но поплыла после Евро. Она не смогла выйти на пару турниров кряду. Да, прошлой осенью получилось хотя бы как-то проявить себя: выиграли группу с шестнадцатью очками в шести поединках. Но это было в дивизионе С, где из серьезных соперников была только Словакия, а также Эстония и Азербайджан.

Сейчас у скандинавов хорошее поколение во главе с Дьекерешем и Исаком. Но если в товарищеских поединках что-то получалось, то в квалификации старт не занести безусловно в актив. Ладно 2:2 в Словении, на поле потенциального конкурента, но потом уступили Косово, ничем не сумев ответить на пару голов в исполнении соперника. Вряд ли теперь можно всерьез надеяться на лидерство, особенно если сейчас не взять наконец-то победу.

Швейцария

Сборная была хороша еще при Петковиче, когда начала стабильно пробиваться на финальные турниры и даже регулярно пробивались там в плей-офф. Менее прогнозировано смотрятся футболисты при Мурате Якине. Были проблемы даже в евроотборе. Но уже на прошлогоднем турнире выигрывали даже у Италии в плей-офф. Это сменилось провалом в Лиге Наций всего с парой очков.

Сейчас в квалификации команда как раз достойно стартовала. Показав сначала достойные результаты в товарищеских поединках, потом, в сентябре, в отборе сухо получилось выиграть сначала у Косово, а потом - у Словении. Причем двум не самым слабым противникам ухитрились забить семь безответных голов!

Статистика личных встреч

Всего было тринадцать очных поединков, начиная аж с 1924-го года. И за это время швейцарцы взяли четыре победы при шести поражениях, в том числе, 1:0, в крайнем матче на чемпионате мира 2018-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают шведам, что играют дома. Но с учетом формы гостей, стоит поставить на обе забьют (коэффициент - 1,73).