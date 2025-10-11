Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Швеция
10.10.2025 21:45 – FT 0 : 2
Швейцария
Чемпионат мира
Швеция – Швейцария – 0:2. Скандинавы проиграли кантонам. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Швеция – Швейцария – 0:2. Скандинавы проиграли кантонам. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции.

Игра на стадионе Strawberry Arena в Сульне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 65-й минуте с пенальти забил Гранит Джака. На 90+4-й минуте преимущество гостей закрепил Жоан Манзамби.

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 10 октября 2025

Швеция – Швейцария – 0:2

Голы: Джака, 65 (пен), Манзамби, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Манзамби (Швейцария).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Гранит Джака (Швейцария).
Северная Ирландия – Словакия – 2:0. Рекорд зелено-белой армии. Видео голов
МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
Болгария – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Швеции по футболу сборная Швейцарии по футболу Гранит Джака видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
