В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции.

Игра на стадионе Strawberry Arena в Сульне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 65-й минуте с пенальти забил Гранит Джака. На 90+4-й минуте преимущество гостей закрепил Жоан Манзамби.

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 10 октября 2025

Швеция – Швейцария – 0:2

Голы: Джака, 65 (пен), Манзамби, 90+4

