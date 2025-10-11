Чемпионат мира11 октября 2025, 02:47 | Обновлено 11 октября 2025, 02:50
Швеция – Швейцария – 0:2. Скандинавы проиграли кантонам. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
11 октября 2025, 02:47
В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции.
Игра на стадионе Strawberry Arena в Сульне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 65-й минуте с пенальти забил Гранит Джака. На 90+4-й минуте преимущество гостей закрепил Жоан Манзамби.
Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)
3-й тур, 10 октября 2025
Швеция – Швейцария – 0:2
Голы: Джака, 65 (пен), Манзамби, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Манзамби (Швейцария).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Гранит Джака (Швейцария).
