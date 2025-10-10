БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы почувствовали тот уровень, который есть у Черноморца»

В поединке десятого тура Первой лиги «Черноморец» и «Виктория» сыграли вничью 0:0. Результат матча прокомментировал наставник «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Я считаю отличная игра была в исполнении обеих команд. И можно сказать, что боевая ничья. И Черноморец сегодня хорошо играл, и мы неплохо играли. Где-то в начале игры было преимущество у Черноморца, но мы с этим справились. И где-то в конце могли забить. Я считаю, что совершенно ничейная игра.

Станет ли эта игра катализатором для восхождения турнирной лестнице? Действительно, хотелось бы в турнирной таблице подниматься повыше. И ребята понимают, что с командами, ставящими перед собой высокие цели, и в которых собраны отличные футболисты, можно спорить на равных. У нас много молодых футболистов, начинающих путь в футболе, и эта игра придаст им уверенность.

Чего не хватило для трех очков? Если ты не забиваешь, то здесь нужно смотреть на мастерство. Иногда нам не хватает мастерства, а иногда просто хладнокровия. В этом плане нужно работать. И ребята должны сами понимать, что от того, как они используют моменты. они от этого становятся сильнее и лучше. Хорошо сыграл вратарь соперника, и вся команда сыграла здорово. Мы почувствовали уровень качества, который есть у Черноморца, и нам нужно к нему подниматься», – сказал Анатолий Бессмертный.