Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Черноморец
09.10.2025 14:30 - : -
Виктория Сумы
Прогноз
Украина. Первая лига
206
1

Черноморец – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 9 октября в 14:30 по Киеву

ФК Черноморец

В четверг, 9 октября состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Черноморец

Очень хорошие результаты демонстрирует одесская команда в текущем сезоне. За 9 игр Первой лиги «Черноморец» потерял очки только раз – в игре против «Ворсклы», завершившейся со счетом 0:0. Перед стартом 10-го тура коллектив с 25-ю баллами на счету занимал 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайшего конкурента «Буковину» на 2 зачетных пункта.

Однако в Кубке Украины одесситам не повезло – клуб вылетел в стадии 1/16 финала от любительского «Агротеха».

Виктория Сумы

Достаточно посредственные результаты демонстрирует коллектив в чемпионате – после 9 сыгранных поединков «Виктория» имеет на счету 11 набранных баллов, позволяющих ей занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 сейчас составляет 7 очков.

Но вот в Кубке Украины команда показывает себя отлично, сумчане уже смогли одолеть «Ворсклу» и «Левый Берег» и квалифицировались в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

Коллективы никогда еще не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Черноморец» пропустил всего 2 гола в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Виктория» одержала победу в 2 из 5 последних выездных играх.
  • Выигрышная домашняя серия «Черноморца» составляет уже 4 игры подряд во всех турнирах.

Прогноз

Я поставлю на победу «Черноморца» с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
9 октября 2025 -
14:30
Виктория Сумы
Черноморец Одесса Виктория Сумы прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
CheMP
порвём, однозначно! вперёд, Черноморец! 
