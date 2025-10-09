Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 октября видеотрансляцию матчей 10-го тура Первой лиги
9 октября проходят матчи 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 10-й тур, 9 октября 2025
- 12:00. ЮКСА Тарасовка – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 13:15. Феникс-Мариуполь – Металлист Харьков
- 14:30. Черноморец Одесса – Виктория Сумы
