Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 октября проходят матчи 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября 2025

12:00. ЮКСА Тарасовка – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:15. Феникс-Мариуполь – Металлист Харьков

14:30. Черноморец Одесса – Виктория Сумы

Турнирная таблица

