Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Феникс-Мариуполь
09.10.2025 13:15 – FT 0 : 1
Металлист
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 15:00 | Обновлено 09 октября 2025, 15:15
Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 октября видеотрансляцию матчей 10-го тура Первой лиги

Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

9 октября проходят матчи 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября 2025

  • 12:00. ЮКСА Тарасовка – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 13:15. Феникс-Мариуполь – Металлист Харьков
  • 14:30. Черноморец Одесса – Виктория Сумы

Турнирная таблица

12:00. ЮКСА Тарасовка – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:15. Феникс-Мариуполь – Металлист Харьков

14:30. Черноморец Одесса – Виктория Сумы

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил V. Lutsiv (Металлист).
Третье поражение подряд. Феникс-Мариуполь проиграл Металлисту
Колос-2 – Левый Берег-2, Нива-2 Т – Нива-В. Смотреть онлайн LIVE
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
