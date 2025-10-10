Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕЩУК: «Мастерство футболистов не позволяет бороться за высокие места»
Первая лига
Феникс-Мариуполь
09.10.2025 13:15 – FT 0 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 октября 2025, 13:41 | Обновлено 10 октября 2025, 13:44
178
0

ФЕЩУК: «Мастерство футболистов не позволяет бороться за высокие места»

Тренер ФК «Феникс-Мариуполь» эмоционально отреагировал на поражение от «Металлиста»

10 октября 2025, 13:41 | Обновлено 10 октября 2025, 13:44
178
0
ФЕЩУК: «Мастерство футболистов не позволяет бороться за высокие места»
ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук

В четверг, 9 октября, во Львове прошел матч десятого тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» уступил харьковскому «Металлисту» со счетом 0:1. Поражение своей команды прокомментировал тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«Заслуженное поражение Феникса. Не видел такого огня, как был с Буковиной, например. Приехал Металлист, хорошая, качественная, молодая команда. Молодые ребята имеют школу. Просто индивидуальное мастерство наших футболистов, я это признаю, не позволяет бороться за высокие места в Первой лиге. Поэтому мы борющаяся за прописку команда за то, чтобы не вылететь. Борьба продолжается. Но на сегодняшний день эта команда больше не претендует, чем на то, чтобы просто сохранить место в Первой лиге.

Будем разбираться. Не понимаю, что за пропущенный мяч со стандарта. При том что первый звоночек был с другой стороны. Когда был угловой, уже был первый звонок. И команда по движению, по темпу, мне сегодня вообще не понравилась. На четвертый день тяжело нам играть, я вижу. Ну и еще потеря Богданова в середине первого тайма сыграла свою роль. Это ключевой игрок в моей команде, это игрок, на котором держится все, весь рисунок игры. А у меня есть люди, которые условно говоря, еще недавно играли, например, на область или там во вторых лигах, или U-19, на что-то претендуют. Нет мастерства. Оно не приходит за день, за неделю, за месяц. Если его не хватает, компенсируем сильной самоотдачей, командной игрой. А если и этого нет, тогда просто вообще нет ничего. И здесь вопрос целесообразности нахождения определенных футболистов в этой команде. Выводы уже сделаны мной. И не важно, команда проигрывает или выиграет. Просто понимаешь уровень этих футболистов», – сказал Максим Фещук.

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Металлист).
По теме:
Андерсон РИБЕЙРО: «У нас в команде 34 игрока, и все они важны»
ТУХЕЛЬ: «Почему стадион молчал? Англия не получила энергии от трибун»
«Удивляет отсутствие». Реброву посоветовали форварда без голов за Украину
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Феникс-Мариуполь Максим Фещук пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10 октября 2025, 08:46 5
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда

Арнар Гуннлаугссон – об Илье Забарном

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Футбол | 10.10.2025, 11:41
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
Футбол | 10.10.2025, 08:00
Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10.10.2025, 05:40
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 31
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 6
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 6
Футбол
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
08.10.2025, 23:29
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
08.10.2025, 19:33 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем