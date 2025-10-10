ФЕЩУК: «Мастерство футболистов не позволяет бороться за высокие места»

В четверг, 9 октября, во Львове прошел матч десятого тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» уступил харьковскому «Металлисту» со счетом 0:1. Поражение своей команды прокомментировал тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«Заслуженное поражение Феникса. Не видел такого огня, как был с Буковиной, например. Приехал Металлист, хорошая, качественная, молодая команда. Молодые ребята имеют школу. Просто индивидуальное мастерство наших футболистов, я это признаю, не позволяет бороться за высокие места в Первой лиге. Поэтому мы борющаяся за прописку команда за то, чтобы не вылететь. Борьба продолжается. Но на сегодняшний день эта команда больше не претендует, чем на то, чтобы просто сохранить место в Первой лиге.

Будем разбираться. Не понимаю, что за пропущенный мяч со стандарта. При том что первый звоночек был с другой стороны. Когда был угловой, уже был первый звонок. И команда по движению, по темпу, мне сегодня вообще не понравилась. На четвертый день тяжело нам играть, я вижу. Ну и еще потеря Богданова в середине первого тайма сыграла свою роль. Это ключевой игрок в моей команде, это игрок, на котором держится все, весь рисунок игры. А у меня есть люди, которые условно говоря, еще недавно играли, например, на область или там во вторых лигах, или U-19, на что-то претендуют. Нет мастерства. Оно не приходит за день, за неделю, за месяц. Если его не хватает, компенсируем сильной самоотдачей, командной игрой. А если и этого нет, тогда просто вообще нет ничего. И здесь вопрос целесообразности нахождения определенных футболистов в этой команде. Выводы уже сделаны мной. И не важно, команда проигрывает или выиграет. Просто понимаешь уровень этих футболистов», – сказал Максим Фещук.