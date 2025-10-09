Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феникс-Мариуполь – Металлист – 0:1. Луцив принес победу. Видео гола, обзор
Первая лига
Феникс-Мариуполь
09.10.2025 13:15 – FT 0 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 18:18 |
37
0

Феникс-Мариуполь – Металлист – 0:1. Луцив принес победу. Видео гола, обзор

Феникс-Мариуполь потерпел третье поражение подряд

09 октября 2025, 18:18 |
37
0
Феникс-Мариуполь – Металлист – 0:1. Луцив принес победу. Видео гола, обзор
ФК Феникс-Мариуполь

В поединке десятого тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» во Львове сыграл с «Металлистом». Поединок завершился победой харьковского клуба со счетом 1:0.

Обе команды проиграли по два предыдущих матча. И никому из соперников не хотелось продолжить эту серию.

Гости открыли счет на 24-й минуте. «Металлист» подавал угловой с правого фланга. Василий Луцив опередил защитников команды соперника и переправил мяч в сетку.

Гости смогли удержать победный счет. «Металлист» обошел «Феникс-Мариуполь» в турнирной таблице и теперь занимает двенадцатое место.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Металлист» – 0:1

Гол: Луцив, 24

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил V. Lutsiv (Металлист).
По теме:
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
ФОТО. Представитель Вереса посетил престижный европейский футбольный форум
ЮКСА – Прикарпатье – 3:1. Первая победа за месяц. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Василий Луцив Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09 октября 2025, 09:33 4
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро

Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились

Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
Футбол | 09 октября 2025, 17:59 1
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»

Игрок понимает, почему болельщики критикуют команду

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08.10.2025, 21:04
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 17:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем