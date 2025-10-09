Феникс-Мариуполь – Металлист – 0:1. Луцив принес победу. Видео гола, обзор

В поединке десятого тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» во Львове сыграл с «Металлистом». Поединок завершился победой харьковского клуба со счетом 1:0.

Обе команды проиграли по два предыдущих матча. И никому из соперников не хотелось продолжить эту серию.

Гости открыли счет на 24-й минуте. «Металлист» подавал угловой с правого фланга. Василий Луцив опередил защитников команды соперника и переправил мяч в сетку.

Гости смогли удержать победный счет. «Металлист» обошел «Феникс-Мариуполь» в турнирной таблице и теперь занимает двенадцатое место.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Металлист» – 0:1

Гол: Луцив, 24

