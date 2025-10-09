В четверг, 9 октября состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 13:15.

Феникс-Мариуполь

Не слишком удачно проводит сезон мариупольская команда. За 9 игр клубу удалось набрать всего 8 очков (2 победы, 2 ничьих и 4 поражения), позволяющих ему находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на данный момент составляет всего 1 зачетный балл.

В Кубке Украины «Феникс» выглядит лучше. Коллектив уже смог одолеть «Ужгород» и «Металлург» и квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Металлист

Неудачный сезон проводят и харьковчане. За 8 поединков Первой лиги коллектив одержал всего 1 победу против «Металлурга», дважды сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Такие результаты позволяют клубу с 5 баллами на счету занимать предпоследнее, 15 место турнирной таблицы. Отрыв от безопасной зоны сейчас составляет уже 3 очка.

Из Кубка Украины «Металлист» вылетел после поражения в игре против черкасского «ЛНЗ» со счетом 0:2 на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В период с 2020 по 2021 год клубы сыграли между собой 3 матча – 2 из них в рамках Второй лиги, а еще 1 в Кубке Украины. В каждом с общим счетом 11:1 победил «Металлист».

Интересные факты

«Металлист» не может сохранить ворота сухими уже в течение 7 игр подряд.

Ни в одном из 11 поединков текущего сезона «Феникс-Мариуполь» не смог забить больше 2 голов.

«Феникс-Мариуполь» смог победить в 2/3 последних домашних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.