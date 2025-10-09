Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Третье поражение подряд. Феникс-Мариуполь проиграл Металлисту
Первая лига
Феникс-Мариуполь
09.10.2025 13:15 – FT 0 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 15:24 |
63
0

Третье поражение подряд. Феникс-Мариуполь проиграл Металлисту

Поединок прошел во Львове на стадионе СКИФ

09 октября 2025, 15:24 |
63
0
Третье поражение подряд. Феникс-Мариуполь проиграл Металлисту
ФК Металлист

В четверг, 9 октября, во Львове прошел матч десятого тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» уступил харьковскому «Металлисту» со счетом 0:1.

Обе команды подходили к матчу с грузом в виде двух поражений подряд. И никому из соперников не хотелось продолжить эту серию.

Счет в матче открыли гости на 24-й минуты. «Металлист» подавал угловой с правого фланга. Василий Луцив оказался проворнее остальных и переправил мяч в сетку.

«Металлист» смог удержать победный счет. Харьковский клуб обошел «Феникс-Мариуполь» в турнирной таблице и теперь занимает двенадцатое место.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Металлист» – 0:1

Гол: Луцив, 24

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил V. Lutsiv (Металлист).
По теме:
Колос-2 – Левый Берег-2, Нива-2 Т – Нива-В. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Металлист Харьков Василий Луцив
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Футбол | 09 октября 2025, 13:04 6
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи

«Горнякам» нужно увеличить свое предложение

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09 октября 2025, 07:27 2
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание

Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Футбол | 09.10.2025, 15:17
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 2
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем