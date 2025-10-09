Третье поражение подряд. Феникс-Мариуполь проиграл Металлисту
Поединок прошел во Львове на стадионе СКИФ
В четверг, 9 октября, во Львове прошел матч десятого тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» уступил харьковскому «Металлисту» со счетом 0:1.
Обе команды подходили к матчу с грузом в виде двух поражений подряд. И никому из соперников не хотелось продолжить эту серию.
Счет в матче открыли гости на 24-й минуты. «Металлист» подавал угловой с правого фланга. Василий Луцив оказался проворнее остальных и переправил мяч в сетку.
«Металлист» смог удержать победный счет. Харьковский клуб обошел «Феникс-Мариуполь» в турнирной таблице и теперь занимает двенадцатое место.
Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Львов, стадион СКИФ
«Феникс-Мариуполь» – «Металлист» – 0:1
Гол: Луцив, 24
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
