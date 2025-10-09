Черноморец – Виктория – 0:0. Удаление Ракицкого. Видеообзор матча

В четверг, 9 октября, в Одессе прошел поединок десятого тура Первой лиги. «Черноморец» и «Виктория» сыграли вничью 0:0.

На поле шла вязкая борьба. Моментов у команд было не очень много.

На 70-й минуте «Черноморец» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник одесского клуба Ярослав Ракицкий. Опытный игрок головой ударил соперника.

В конце матча «Виктория» могла вырвать победу. Однако голкипер «Черноморца» сыграл надежно и парировал удар с близкого расстояния.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Виктория» Сумы – 0:0

Удаление: Ракицкий («Черноморец»), 70

Видеообзор матча

Видеозапись матча