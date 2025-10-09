Черноморец – Виктория – 0:0. Удаление Ракицкого. Видеообзор матча
Поединок прошел в Одессе на стадионе «Черноморец»
В четверг, 9 октября, в Одессе прошел поединок десятого тура Первой лиги. «Черноморец» и «Виктория» сыграли вничью 0:0.
На поле шла вязкая борьба. Моментов у команд было не очень много.
На 70-й минуте «Черноморец» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник одесского клуба Ярослав Ракицкий. Опытный игрок головой ударил соперника.
В конце матча «Виктория» могла вырвать победу. Однако голкипер «Черноморца» сыграл надежно и парировал удар с близкого расстояния.
Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Одесса, стадион «Черноморец»
«Черноморец» Одесса – «Виктория» Сумы – 0:0
Удаление: Ракицкий («Черноморец»), 70
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
