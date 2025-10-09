Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Черноморец
09.10.2025 14:30 – FT 0 : 0
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 20:19
523
0

Черноморец – Виктория – 0:0. Удаление Ракицкого. Видеообзор матча

Поединок прошел в Одессе на стадионе «Черноморец»

09 октября 2025, 20:19
523
0
Черноморец – Виктория – 0:0. Удаление Ракицкого. Видеообзор матча
ФК Черноморец

В четверг, 9 октября, в Одессе прошел поединок десятого тура Первой лиги. «Черноморец» и «Виктория» сыграли вничью 0:0.

На поле шла вязкая борьба. Моментов у команд было не очень много.

На 70-й минуте «Черноморец» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник одесского клуба Ярослав Ракицкий. Опытный игрок головой ударил соперника.

В конце матча «Виктория» могла вырвать победу. Однако голкипер «Черноморца» сыграл надежно и парировал удар с близкого расстояния.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Виктория» Сумы – 0:0

Удаление: Ракицкий («Черноморец»), 70

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

70’
Ярослав Ракицкий (Черноморец) получает красную карточку.
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Черноморец Одесса Виктория Сумы Ярослав Ракицкий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
