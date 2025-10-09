Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С удалением Ракицкого. Черноморец упустил свой шанс в Первой лиге
Первая лига
Черноморец
09.10.2025 14:30 – FT 0 : 0
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 16:47 | Обновлено 09 октября 2025, 16:51
815
1

С удалением Ракицкого. Черноморец упустил свой шанс в Первой лиге

Матч Первой лиги завершился без голов

09 октября 2025, 16:47 | Обновлено 09 октября 2025, 16:51
815
1 Comments
С удалением Ракицкого. Черноморец упустил свой шанс в Первой лиге
ФК Черноморец

Состоялся последний матч 10-го тура Первой лиги. Лидер таблицы Черноморец на своем поле довольно неожиданно не сумел обыграть Викторию – игра завершилась без голов.

При этом на 70-й минуте удаление заработал Ярослав Ракицкий, который ударил соперника головой.

Одесская команда в случае успеха могла стать единоличным лидером, однако теперь делит первое место с Буковиной. У обеих команд по 26 набранных пунктов.

Топ-3 замыкает Ингулец с 19 очками.

Первая лига. 10-й тур

Черноморец – Виктория 0:0

Удален: Ракицкий, 70

Турнирная таблица

События матча

70’
Ярослав Ракицкий (Черноморец) получает красную карточку.
По теме:
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Третье поражение подряд. Феникс-Мариуполь проиграл Металлисту
Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Виктория Сумы Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Футбол | 09 октября 2025, 12:12 23
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо шокировал футбольных болельщиков

Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Футбол | 08 октября 2025, 17:58 1
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера

За Серу Гирасси придется заплатить 65 миллионов евро

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08.10.2025, 21:04
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
Футбол | 09.10.2025, 15:51
Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
icebeer
Почему не прямая красная?
Ответить
0
Популярные новости
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 5
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем