С удалением Ракицкого. Черноморец упустил свой шанс в Первой лиге
Матч Первой лиги завершился без голов
Состоялся последний матч 10-го тура Первой лиги. Лидер таблицы Черноморец на своем поле довольно неожиданно не сумел обыграть Викторию – игра завершилась без голов.
При этом на 70-й минуте удаление заработал Ярослав Ракицкий, который ударил соперника головой.
Одесская команда в случае успеха могла стать единоличным лидером, однако теперь делит первое место с Буковиной. У обеих команд по 26 набранных пунктов.
Топ-3 замыкает Ингулец с 19 очками.
Первая лига. 10-й тур
Черноморец – Виктория 0:0
Удален: Ракицкий, 70
События матча
