С удалением Ракицкого. Черноморец упустил свой шанс в Первой лиге

Состоялся последний матч 10-го тура Первой лиги. Лидер таблицы Черноморец на своем поле довольно неожиданно не сумел обыграть Викторию – игра завершилась без голов.

При этом на 70-й минуте удаление заработал Ярослав Ракицкий, который ударил соперника головой.

Одесская команда в случае успеха могла стать единоличным лидером, однако теперь делит первое место с Буковиной. У обеих команд по 26 набранных пунктов.

Топ-3 замыкает Ингулец с 19 очками.

Первая лига. 10-й тур

Черноморец – Виктория 0:0

Удален: Ракицкий, 70

Турнирная таблица