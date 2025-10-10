Игрок сборной Исландии: «Этот украинец невероятно сильный и быстрый»

Нападающий сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон поделился мнением о нападающем национальной команды Украины Артеме Довбике.

«Я играл против него совсем недавно (на клубном уровне в Лиге Европы, когда «Лилль» победил «Рому» со счетом 1:0 – прим.). Он не реализовал свои уже знаменитые пенальти, но он невероятно сильный и быстрый, поэтому нам нужно внимательно за ним следить», – цитирует Харальдссона Visir.

Матч между сборными Исландии и Украины состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. После двух туров в активе исландцев – 3 очка, украинцы набрали 1 зачетный балл.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с национальной командой Исландии.