Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок сборной Исландии: «Этот украинец невероятно сильный и быстрый»
Чемпионат мира
Игрок сборной Исландии: «Этот украинец невероятно сильный и быстрый»

Хаукон-Арнар Харальдссон выделил Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон поделился мнением о нападающем национальной команды Украины Артеме Довбике.

«Я играл против него совсем недавно (на клубном уровне в Лиге Европы, когда «Лилль» победил «Рому» со счетом 1:0 – прим.). Он не реализовал свои уже знаменитые пенальти, но он невероятно сильный и быстрый, поэтому нам нужно внимательно за ним следить», – цитирует Харальдссона Visir.

Матч между сборными Исландии и Украины состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. После двух туров в активе исландцев – 3 очка, украинцы набрали 1 зачетный балл.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с национальной командой Исландии.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
