Игрок сборной Исландии: «Этот украинец невероятно сильный и быстрый»
Хаукон-Арнар Харальдссон выделил Артема Довбика
Нападающий сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон поделился мнением о нападающем национальной команды Украины Артеме Довбике.
«Я играл против него совсем недавно (на клубном уровне в Лиге Европы, когда «Лилль» победил «Рому» со счетом 1:0 – прим.). Он не реализовал свои уже знаменитые пенальти, но он невероятно сильный и быстрый, поэтому нам нужно внимательно за ним следить», – цитирует Харальдссона Visir.
Матч между сборными Исландии и Украины состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. После двух туров в активе исландцев – 3 очка, украинцы набрали 1 зачетный балл.
Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с национальной командой Исландии.
