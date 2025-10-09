Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Прикарпатье – 3:1. Первая победа за месяц. Видео голов и обзор
Первая лига
ЮКСА
09.10.2025 12:00 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 17:51 |
62
0

ЮКСА – Прикарпатье – 3:1. Первая победа за месяц. Видео голов и обзор

ЮКСА не могла забить с 7 сентября

09 октября 2025, 17:51 |
62
0
ЮКСА – Прикарпатье – 3:1. Первая победа за месяц. Видео голов и обзор
ФК ЮКСА

В матче десятого тура Первой лиги ЮКСА на своем поле принимала «Прикарпатье». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

ЮКСА не выигрывала с 7 сентября. К тому же команда не могла забить в четырех матчах подряд. У «Прикарпатья» была серия из двух побед, правда одна из них техническая.

Игроки ФК ЮКСА активно начали поединок и на 10-й минуте открыли счет. Автором первого гола в матче стал Никита Сытников.

Второй мяч команда хозяев забила в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Вава. Однако уже через две минуты Андрей Хома сократил отставание.

У «Прикарпатья» появился шанс спасти матч и избежать поражения. Но на 86-й минуте Сергей Лебедев отправил в ворота команды гостей третий мяч.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Прикарпатье» – 3:1

Голы: Сытников, 10, Вава, 48, Лебедев, 86 – Хома, 50

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Vava Guerreiro (ЮКСА).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Сытников (ЮКСА).
По теме:
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Феникс-Мариуполь – Металлист – 0:1. Луцив принес победу. Видео гола, обзор
ФОТО. Представитель Вереса посетил престижный европейский футбольный форум
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск ЮКСА Тарасовка Никита Сытников Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди) Андрей Хома видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
Футбол | 09 октября 2025, 17:59 1
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»

Игрок понимает, почему болельщики критикуют команду

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09.10.2025, 16:55
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08.10.2025, 21:04
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 5
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем