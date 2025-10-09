ЮКСА – Прикарпатье – 3:1. Первая победа за месяц. Видео голов и обзор

В матче десятого тура Первой лиги ЮКСА на своем поле принимала «Прикарпатье». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

ЮКСА не выигрывала с 7 сентября. К тому же команда не могла забить в четырех матчах подряд. У «Прикарпатья» была серия из двух побед, правда одна из них техническая.

Игроки ФК ЮКСА активно начали поединок и на 10-й минуте открыли счет. Автором первого гола в матче стал Никита Сытников.

Второй мяч команда хозяев забила в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Вава. Однако уже через две минуты Андрей Хома сократил отставание.

У «Прикарпатья» появился шанс спасти матч и избежать поражения. Но на 86-й минуте Сергей Лебедев отправил в ворота команды гостей третий мяч.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Прикарпатье» – 3:1

Голы: Сытников, 10, Вава, 48, Лебедев, 86 – Хома, 50

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча