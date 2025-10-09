ЮКСА – Прикарпатье – 3:1. Первая победа за месяц. Видео голов и обзор
ЮКСА не могла забить с 7 сентября
В матче десятого тура Первой лиги ЮКСА на своем поле принимала «Прикарпатье». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
ЮКСА не выигрывала с 7 сентября. К тому же команда не могла забить в четырех матчах подряд. У «Прикарпатья» была серия из двух побед, правда одна из них техническая.
Игроки ФК ЮКСА активно начали поединок и на 10-й минуте открыли счет. Автором первого гола в матче стал Никита Сытников.
Второй мяч команда хозяев забила в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Вава. Однако уже через две минуты Андрей Хома сократил отставание.
У «Прикарпатья» появился шанс спасти матч и избежать поражения. Но на 86-й минуте Сергей Лебедев отправил в ворота команды гостей третий мяч.
Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА – «Прикарпатье» – 3:1
Голы: Сытников, 10, Вава, 48, Лебедев, 86 – Хома, 50
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
