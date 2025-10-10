Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерсон РИБЕЙРО: «У нас в команде 34 игрока, и все они важны»
Первая лига
ЮКСА
09.10.2025 12:00 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 октября 2025, 14:32 | Обновлено 10 октября 2025, 14:33
183
0

Андерсон РИБЕЙРО: «У нас в команде 34 игрока, и все они важны»

Главный тренер ФК ЮКСА прокомментировал победу над «Прикарпатьем»

10 октября 2025, 14:32 | Обновлено 10 октября 2025, 14:33
183
0
Андерсон РИБЕЙРО: «У нас в команде 34 игрока, и все они важны»
ФК ЮКСА. Андерсон Рибейро

В поединке десятого тура Первой лиги ЮКСА обыграла «Прикарпатье» со счетом 3:1. Эта победа стала для команды первой с 7 сентября. Результат поединка прокомментировал наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Матч был действительно особенным. Три забитых мяча от команды, которая более 270 минут не знала, что такое гол или победа. Это многого стоит. Я очень рад за ребят. У каждого гола были свои эмоции, но после третьего от Лебедева уже появилось спокойное чувство уверенности. Что касается самой игры, я говорил ребятам, что не нужно нервничать. Главное терпение. Гол обязательно придет. И я счастлив, что именно Ситников открыл счет, а потом вернулся Вава и тоже забил. Это важные игроки для нас. Они дают энергию команде.

Наша команда молода, и мы только набираем форму. Мы еще не вышли на свой максимум, но каждый день работаем, растем, и сегодня этот результат заслужен. Начало было идеальным. Ситников забил уже на 10-й минуте. Мы с первых минут хотели сыграть агрессивно, и это сработало. Я всегда говорю, выходим только ради победы. В прошлый раз против Виктории не удалось, но сегодня дома мы показали характер. Я очень рад за Сытникова. Он настоящий профессионал. Отдается тренировкам, может сыграть на разных позициях. Я говорил ему: «Успокойся, твой момент придет». И он пришел. Когда нападающие реализуют свои шансы, это придает уверенность всей команде. Сегодняшняя победа – это их заслуга.

У нас большая конкуренция. Следующий матч мы тоже начнем с несколькими заменами. В команде 34 игрока вместе с вратарями, и все они важны. Я всегда повторяю: сегодня ты можешь не играть, но завтра выйдешь в старте. Сегодня я действительно счастлив. Это был отличный матч и вся команда заслуживает поздравлений, – сказал Андерсон Рибейро.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Лебедев (ЮКСА).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Вава (ЮКСА).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Сытников (ЮКСА).
По теме:
Легионер Зари: «Раньше не играл на таком большом стадионе, как Арена-Львов»
ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»
ТУХЕЛЬ: «Почему стадион молчал? Англия не получила энергии от трибун»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск ЮКСА Тарасовка Андерсон Мендес Рибейро пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 08:59 1
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Йожеф прогнозирует результативную ничью

Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке
Футбол | 10 октября 2025, 15:33 0
Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке
Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке

Клубу интересны Балеба и Андерсон

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10.10.2025, 05:40
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09.10.2025, 17:22
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 10:30
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
09.10.2025, 00:15 5
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем