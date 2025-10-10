Андерсон РИБЕЙРО: «У нас в команде 34 игрока, и все они важны»

В поединке десятого тура Первой лиги ЮКСА обыграла «Прикарпатье» со счетом 3:1. Эта победа стала для команды первой с 7 сентября. Результат поединка прокомментировал наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Матч был действительно особенным. Три забитых мяча от команды, которая более 270 минут не знала, что такое гол или победа. Это многого стоит. Я очень рад за ребят. У каждого гола были свои эмоции, но после третьего от Лебедева уже появилось спокойное чувство уверенности. Что касается самой игры, я говорил ребятам, что не нужно нервничать. Главное терпение. Гол обязательно придет. И я счастлив, что именно Ситников открыл счет, а потом вернулся Вава и тоже забил. Это важные игроки для нас. Они дают энергию команде.

Наша команда молода, и мы только набираем форму. Мы еще не вышли на свой максимум, но каждый день работаем, растем, и сегодня этот результат заслужен. Начало было идеальным. Ситников забил уже на 10-й минуте. Мы с первых минут хотели сыграть агрессивно, и это сработало. Я всегда говорю, выходим только ради победы. В прошлый раз против Виктории не удалось, но сегодня дома мы показали характер. Я очень рад за Сытникова. Он настоящий профессионал. Отдается тренировкам, может сыграть на разных позициях. Я говорил ему: «Успокойся, твой момент придет». И он пришел. Когда нападающие реализуют свои шансы, это придает уверенность всей команде. Сегодняшняя победа – это их заслуга.

У нас большая конкуренция. Следующий матч мы тоже начнем с несколькими заменами. В команде 34 игрока вместе с вратарями, и все они важны. Я всегда повторяю: сегодня ты можешь не играть, но завтра выйдешь в старте. Сегодня я действительно счастлив. Это был отличный матч и вся команда заслуживает поздравлений, – сказал Андерсон Рибейро.