В четверг, 9 октября состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

ЮКСА

Не слишком удачно проводит сезон прошлогодний участник чемпионской группы Первой лиги. За 9 поединков чемпионата коллектив одержал только 2 победы (против аутсайдеров «Подолье» и «Металлурга»), трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 9 баллами на счету клуб занимает 10 место турнирной таблицы, отставая от топ-4 на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины «ЮКСА» вылетела на стадии 1/32 финала от винницкой «Нивы». «Крестоносцам» засчитали техническое поражение из-за нарушения регламента.

Прикарпатье

Ивано-Франковский коллектив показывает себя лучше. За 9 матчей Первой лиги команда набрала 14 зачетных пунктов (4 победы, 1 из которых техническая, 2 ничьих и 3 поражения), позволяющих ей занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. От места в первой четверке «Прикарпатье» отделяет всего 2 очка.

Из Кубка Украины клуб неожиданно вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти со счетом 11:10.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«ЮКСА» забила всего 4 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Безвыигрышная серия «ЮКСА» длится уже 4 поединка подряд. На счету команды 2 поражения на 2 ничьих.

В последних 4-х выездных играх «Прикарпатье» не одержало ни одной победы (если не учитывать технический выигрыш против «Подолья»).

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.55.