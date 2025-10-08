Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЮКСА – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
ЮКСА
09.10.2025 12:00 - : -
Прикарпатье
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 18:21 | Обновлено 08 октября 2025, 19:23
ЮКСА – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 9 октября в 12:00 по Киеву

ЮКСА – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЮКСА

В четверг, 9 октября состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

ЮКСА

Не слишком удачно проводит сезон прошлогодний участник чемпионской группы Первой лиги. За 9 поединков чемпионата коллектив одержал только 2 победы (против аутсайдеров «Подолье» и «Металлурга»), трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 9 баллами на счету клуб занимает 10 место турнирной таблицы, отставая от топ-4 на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины «ЮКСА» вылетела на стадии 1/32 финала от винницкой «Нивы». «Крестоносцам» засчитали техническое поражение из-за нарушения регламента.

Прикарпатье

Ивано-Франковский коллектив показывает себя лучше. За 9 матчей Первой лиги команда набрала 14 зачетных пунктов (4 победы, 1 из которых техническая, 2 ничьих и 3 поражения), позволяющих ей занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. От места в первой четверке «Прикарпатье» отделяет всего 2 очка.

Из Кубка Украины клуб неожиданно вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти со счетом 11:10.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «ЮКСА» забила всего 4 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • Безвыигрышная серия «ЮКСА» длится уже 4 поединка подряд. На счету команды 2 поражения на 2 ничьих.
  • В последних 4-х выездных играх «Прикарпатье» не одержало ни одной победы (если не учитывать технический выигрыш против «Подолья»).

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
ЮКСА
9 октября 2025 -
12:00
Прикарпатье
Тотал менее 2.5 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
ЮКСА Тарасовка Прикарпатье Ивано-Франковск прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
