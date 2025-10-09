Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Долгожданная победа. ЮКСА забила три мяча и обыграла Прикарпатье
Первая лига
ЮКСА
09.10.2025 12:00 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 14:03 | Обновлено 09 октября 2025, 14:12
Долгожданная победа. ЮКСА забила три мяча и обыграла Прикарпатье

ЮКСА не могла поразить ворота соперника более месяца

Долгожданная победа. ЮКСА забила три мяча и обыграла Прикарпатье
ФК ЮКСА

В четверг, 9 октября, состоялись матчи десятого тура Первой лиги. ЮКСА на своем поле принимала «Прикарпатье» и одержало победу со счетом 3:1.

К матчу команды подходили с разным настроением. ЮКСА не выигрывала с 7 сентября. Более того, команда не могла забить в четырех матчах подряд. У «Прикарпатья» была серия из двух побед.

Хозяева активно начали поединок и на 10-й минуте открыли счет. Автором первого гола в матче стал Никита Сытников.

Второй мяч ЮКСА забила в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Вава. Но уже через две минуты Андрей Хома сократил отставание.

У «Прикарпатья» появился шанс спасти матч. Однако на 86-й минуте Сергей Лебедев отправил в ворота команды гостей третий мяч.

Первая лига. 10-й тур, 9 октября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Прикарпатье» – 3:1

Голы: Сытников, 10, Вава, 48, Лебедев, 86 – Хома, 50

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Vava Guerreiro (ЮКСА).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Сытников (ЮКСА).
