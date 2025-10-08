Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Динамо попал в топ первого тура ЛК по интересному показателю
Лига конференций
08 октября 2025, 22:44 |
405
0

Защитник Динамо попал в топ первого тура ЛК по интересному показателю

Кристиан Биловар совершил 12 возвратов мяча в игре с «Кристал Пэлас»

08 октября 2025, 22:44 |
405
0
Защитник Динамо попал в топ первого тура ЛК по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Украинский защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар попал в топ по возвратам мяча в рамках первого тура Лиги конференций.

24-летний футболист в игре с «Кристал Пэлас» совершил 12 возвратов мяча, что стало третьим лучшим показателем тура. Первое место занял Марин Понграчич из «Фиорентины», который в матче с «Сигмой» совершил 15 возвратов мяча.

Впрочем, возвраты мяча от Биловара киевскому клубу добыть результат не помогли – «орлы» победили со счетом 2:0.

Ранее сообщалось о том, что Бленуце принял сенсационное решение после скандала в «Динамо».

По теме:
«Чем занимался медицинский штаб Динамо?» Спортврач – о травме Тымчика
Воспитанника Динамо признали лучшим игроком месяца в зарубежной лиге
Заслуженный тренер: Есть сомнительные легионеры, а где воспитанники Динамо?
Кристиан Биловар Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Лига конференций статистика Марин Понграчич
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Футбол | 08 октября 2025, 23:51 0
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд

Марк Касадо привлекает внимание «Челси»

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08 октября 2025, 00:55 1
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику

Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ

Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08.10.2025, 21:04
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08.10.2025, 07:13
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 08:19
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем