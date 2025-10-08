Защитник Динамо попал в топ первого тура ЛК по интересному показателю

Украинский защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар попал в топ по возвратам мяча в рамках первого тура Лиги конференций.

24-летний футболист в игре с «Кристал Пэлас» совершил 12 возвратов мяча, что стало третьим лучшим показателем тура. Первое место занял Марин Понграчич из «Фиорентины», который в матче с «Сигмой» совершил 15 возвратов мяча.

Впрочем, возвраты мяча от Биловара киевскому клубу добыть результат не помогли – «орлы» победили со счетом 2:0.

Ранее сообщалось о том, что Бленуце принял сенсационное решение после скандала в «Динамо».