В этот день. 10 лет назад Юрген Клопп возглавил английский Ливерпуль

В этот день, 10 лет назад, 8 октября 2015 года, немецкий специалист Юрген Клопп официально стал главным тренером английского «Ливерпуля».

Тогда немецкий тренер сменил на посту Брендана Роджерса. Клопп работал с красными 31 мая 2024 года и завоевал множество трофеев.

Клопп зарабатывал около 15 миллионов фунтов стерлингов в год и был одним из самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-лиги.

Ранее Клопп возглавлял «Майнц» (2001–2008) и дортмундскую «Боруссию» (2008–2015), с которой выиграл два чемпионских титула и дошел до финала Лиги чемпионов.

Трофеи Юргена Клоппа с Ливерпулем:

Чемпион Англии: 2019/20

Обладатель Кубка Англии: 2021/22

Обладатель Кубка английской лиги: 2021/22, 2023/24

Обладатель Суперкубка Англии: 2022

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19

Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2017/18, 2021/22

Финалист Лиги Европы УЕФА: 2015/16

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019

Победитель Клубного чемпионата мира: 2019

ВИДЕО. 10 лет назад началась яркая тренерская карьера Юргена Клоппа в Ливерпуле