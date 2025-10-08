Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 октября 2025, 22:19 | Обновлено 08 октября 2025, 22:36
В этот день. 10 лет назад Юрген Клопп возглавил английский Ливерпуль

Немецкий специалист проработал с красными до мая 2024 и взял много трофеев

ФК Ливерпуль. Юрген Клопп (слева), 2015

В этот день, 10 лет назад, 8 октября 2015 года, немецкий специалист Юрген Клопп официально стал главным тренером английского «Ливерпуля».

Тогда немецкий тренер сменил на посту Брендана Роджерса. Клопп работал с красными 31 мая 2024 года и завоевал множество трофеев.

Клопп зарабатывал около 15 миллионов фунтов стерлингов в год и был одним из самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-лиги.

Ранее Клопп возглавлял «Майнц» (2001–2008) и дортмундскую «Боруссию» (2008–2015), с которой выиграл два чемпионских титула и дошел до финала Лиги чемпионов.

Трофеи Юргена Клоппа с Ливерпулем:

  • Чемпион Англии: 2019/20
  • Обладатель Кубка Англии: 2021/22
  • Обладатель Кубка английской лиги: 2021/22, 2023/24
  • Обладатель Суперкубка Англии: 2022
  • Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
  • Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2017/18, 2021/22
  • Финалист Лиги Европы УЕФА: 2015/16
  • Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019
  • Победитель Клубного чемпионата мира: 2019

ВИДЕО. 10 лет назад началась яркая тренерская карьера Юргена Клоппа в Ливерпуле

