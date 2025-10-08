В этот день. 10 лет назад Юрген Клопп возглавил английский Ливерпуль
Немецкий специалист проработал с красными до мая 2024 и взял много трофеев
В этот день, 10 лет назад, 8 октября 2015 года, немецкий специалист Юрген Клопп официально стал главным тренером английского «Ливерпуля».
Тогда немецкий тренер сменил на посту Брендана Роджерса. Клопп работал с красными 31 мая 2024 года и завоевал множество трофеев.
Клопп зарабатывал около 15 миллионов фунтов стерлингов в год и был одним из самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-лиги.
Ранее Клопп возглавлял «Майнц» (2001–2008) и дортмундскую «Боруссию» (2008–2015), с которой выиграл два чемпионских титула и дошел до финала Лиги чемпионов.
Трофеи Юргена Клоппа с Ливерпулем:
- Чемпион Англии: 2019/20
- Обладатель Кубка Англии: 2021/22
- Обладатель Кубка английской лиги: 2021/22, 2023/24
- Обладатель Суперкубка Англии: 2022
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
- Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2017/18, 2021/22
- Финалист Лиги Европы УЕФА: 2015/16
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2019
