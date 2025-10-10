Педри выступил с требованием к Ямалю. У игрока большие проблемы

Лидер каталонской «Барселоны» Педри провел беседу с 18-летним вингером Ламином Ямалем.

По информации El Nacional, у Ямаля в последнее время возникали конфликтные ситуации с Фликом из-за его образа жизни – вингер все чаще попадал в прессу из-за своей медийности. Педри посоветовал испанцу вести себя более скромно и подчеркнул, что футбол у него должен быть всегда на первом месте.

В этом сезоне Ямаль сыграл пять матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения.