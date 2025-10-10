Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Педри выступил с требованием к Ямалю. У игрока большие проблемы
Испания
10 октября 2025, 02:13
Педри выступил с требованием к Ямалю. У игрока большие проблемы

Лидер каталонцев посоветовал молодому вингеру вести себя более скромно

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Лидер каталонской «Барселоны» Педри провел беседу с 18-летним вингером Ламином Ямалем.

По информации El Nacional, у Ямаля в последнее время возникали конфликтные ситуации с Фликом из-за его образа жизни – вингер все чаще попадал в прессу из-за своей медийности. Педри посоветовал испанцу вести себя более скромно и подчеркнул, что футбол у него должен быть всегда на первом месте.

В этом сезоне Ямаль сыграл пять матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения.

Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль Педри
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
movkli
і пику, ше натовкти...
