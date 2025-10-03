Путем Фати? Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 октября 2025, 18:10 |
Ламин пропустит ближайшие 2-3 недели

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль получил травму паха, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что дискомфорт в этой зоне снова появился после матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2). До этого Ямаль пропустил около 3 недель из-за такой же травмы.

На этот раз также прогнозируется, что 18-летний футболист вернется на поле уже через 2-3 недели.

Таким образом, Ямаль не поможет Барселоне в матче против Севильи, а также пропустит октябрьские игры национальной сборной Испании, хотя и получил вызов.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

До появления Ямаля главным талантом Барселоны считался Ансу Фати, которого также мучили регулярные травмы.

По теме:
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не так однозначно. Известный французский журналист оценил игру Забарного
Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался
Ламин Ямаль Барселона травма травма паха чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Барселона
