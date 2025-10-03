Путем Фати? Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения
Ламин пропустит ближайшие 2-3 недели
Испанский вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль получил травму паха, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что дискомфорт в этой зоне снова появился после матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2). До этого Ямаль пропустил около 3 недель из-за такой же травмы.
На этот раз также прогнозируется, что 18-летний футболист вернется на поле уже через 2-3 недели.
Таким образом, Ямаль не поможет Барселоне в матче против Севильи, а также пропустит октябрьские игры национальной сборной Испании, хотя и получил вызов.
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
До появления Ямаля главным талантом Барселоны считался Ансу Фати, которого также мучили регулярные травмы.
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025
The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5
