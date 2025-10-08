Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед

Пожалуй, нет более многострадального европейского гранда в современном футболе, чем «Манчестер Юнайтед». Некогда абсолютный гегемон английской Премьер-лиги после ухода величественного шотландца сэра Алекса Фергюсона так ни разу и не становился чемпионом страны, а в последние годы под руководством Эрика тен Хага и Рубена Аморима и вовсе скатился до статуса середняка, если не аутсайдера АПЛ.

В какой-то момент надежды фанатов «красных дьяволов» были связаны с приходом в клуб британского бизнесмена-миллиардера сэра Джима Рэтклиффа, который стал одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед» и получил от американского семейства Глейзеров, продолжающего держать под контролем большую часть акций манкунианцев, полный карт-бланш на формирование и развитие спортивной стратегии клуба.

В марте нынешнего года Рэтклифф не выдержал и, когда его клуб пас задних в турнирной таблице АПЛ вместо того, чтобы бороться хотя бы за еврокубки, не говоря уже о Лиге чемпионов или «золоте» первенства, назвал виновниками неудач непосредственно футболистов первой команды. В частности, сэру Джиму не понравились трансферы, которые осуществлял «Манчестер Юнайтед» в течение нескольких лет, предшествовавших его приходу в клуб. Более того, совладелец «красных дьяволов» даже назвал ряд исполнителей, которые, с его точки зрения, ответственны за неудачи команды, не иначе как «людьми из прошлого», дав четкое понимание, что никакого будущего в долгосрочной перспективе у этих исполнителей на «Олд Траффорд» нет.

«Посмотрите на те трансферы, которые были осуществлены при прошлом руководстве. Клуб купил Антони, Онана, Каземиро, Санчо, Хойлунда. Нравится вам это или нет, но нужно разобраться с этими футболистами. Они все – люди из прошлого. Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недостаточно сильны, чтобы играть в этом клубе. Нужно время, чтобы разобраться со всем этим», – заявил недовольный Рэтклифф.

В летнее трансферное окно-2025 «Манчестер Юнайтед» избавился практически от всех футболистов, которых в негативном контексте перечислил в мартовском спиче сэр Джим Рэтклифф. Антони за 22 миллиона евро был продан в «Бетис». Хойлунд на правах аренды с обязательством выкупа уехал в «Наполи», который заплатил за сделку 6 миллионов евро. Санчо и Онана были арендованы «Астон Вилле» и «Трабзонспору», соответственно. Не удалось «пристроить» только 33-летнего бразильца Каземиро, зато боссы МЮ за 46 миллионов евро продали в «Челси» Гарначо, а также отдали «Барселоне» в аренду с опцией выкупа Рэшфорда, которые также впали в немилость и в какой-то момент в публичной плоскости оказались едва ли не назначены ответственными за плохие результаты команды.

Но судьба-злодейка подготовила сэру Джиму Рэтклиффу и его менеджерам-помощникам, штат которых в клубе все расширяется и расширяется, другую забавную историю – практически все, кого выперли из «Манчестер Юнайтед» в статусе «людей из прошлого» или «отработанного материала», внезапно заиграли в своих новых клубах на качественно новом уровне – так, словно в их карьерах и не было этого серого и крайне неприглядного периода в МЮ. И вот здесь в открытую встал вопрос: оказывается, проблема негативных результатов «красных дьяволов» была вовсе не в когорте неудачников и недовольных, а в тех, кто их назвал/сделал таковыми.

Расмус Хойлунд, забивший всего четыре мяча в 32 матчах АПЛ в прошлом сезоне, с момента перехода в аренду в «Наполи» уже показал себя топ-бомбардиром, отличившись, в частности, дублем в воротах «Спортинга» в минувший уик-энд в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, что помогло неаполитанцам отпраздновать победу – 2:1.

Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд феерит в составе Наполи

Весьма неплохо обстоят дела и у Маркуса Рэшфорда в «Барселоне». Англичанин отличился двумя мячами в двух поединках Лиги чемпионов, а также выглядит весьма полезным в играх испанской Ла Лиги, хотя там пока преимущественно проявляет себя как топовый ассистент, а не голеадор. Да, от всех своих недостатков 27-летний англичанин в Испании пока не избавился, опоздав недавно на командное собрание, за что подвергся взысканию от Ханса-Дитера Флика, но, с другой стороны, боссы «Барселоны» уже сейчас всерьез раздумывают над возможностью выкупа Рэшфорда у МЮ и были бы готовы сделать это заранее, если б «красные дьяволы» сделали им скидку по сравнению с уже оговоренной ранее суммой.

В конце концов, даже считавшийся практически безнадежным на «Олд Траффорд» Антони засверкал и превратился в одного из лидеров «Бетиса». Причем в одном из недавних интервью бразилец прямо признался, что с радостью переехал в Севилью на полноценной основе, даже на меньшую зарплату, так как ощущал в Манчестере крайне недружественную атмосферу, открыто назвав ее неприятной.

Такие перевоплощения в карьерах Хойлунда, Рэшфорда и Антони позволяют предположить, что перезагрузка, затеянная сэром Джимом Рэтклиффом более года назад, не дала «Манчестер Юнайтед» ничего, кроме очередного повода для критики. В какой-то момент фанаты, видевшие в новом совладельце едва ли не мессию, начали открыто критиковать Рэтклиффа за неправильные, с их точки зрения, кадровые решения. В том числе, доставалось сэру Джиму и за абсолютно необъяснимую веру в тренерский талант Рубена Аморима, которого многие почитатели МЮ уже давно, если б имели такие полномочия, выпроводили б с «Олд Траффорд» на все четыре стороны. Дошло даже до того, что сам Рэтклифф пригрозил продать свою часть акций…

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд неплохо проявил себя в Барселоне

Все это время главный посыл, звучащий в сторону фанатов МЮ от менеджмента Рэтклиффа и самого сэра Джима, один-единственный – нужно проявить немножко терпения. В частности, согласно последним данным инсайдеров, сейчас руководители «красных дьяволов» планируют предоставить Амориму карт-бланш на весь текущий сезон, и лишь в случае очевидного провала в виде непопадания в еврокубки португальцу может грозить отставка.

Едва прибыв в руководство «Манчестер Юнайтед», Рэтклифф сразу отметил устаревшую культуру менеджмента в клубе, став активно внедрять какие-то новации. Клуб потратил 50 миллионов фунтов на новую тренировочную базу, зато сократил персонал, уволив более 400 сотрудников. Однако с точки зрения результатов эти обновления ни к чему хорошему «Манчестер Юнайтед» не привели, из-за чего фанаты теперь задают полностью логичный вопрос: «Если прежние провалы были вызваны проблемами с менеджерской культурой и принятием решений, то что и кто виноват ныне, когда большую часть прежних ошибок якобы удалось исправить?»

О том, что неправильного происходит в «Манчестер Юнайтед» написано уже слишком много, и практически все эти умозаключения являются субъективными. Это доказывает и работа нового менеджмента Рэтклиффа, который обещал улучшение результатов, но пока ничем порадовать своих фанатов не может. Возможно, продолжающиеся неудачи МЮ связаны с тем, что фундаментальные проблемы первой команды так и остаются нерешенными: в коллективе по-прежнему нет надежного опорного полузащитника, способного контролировать ход игры, бросается в глаза отсутствие вратаря, умеющего вселять уверенность в свою оборону, а также заметна неспособность тренера хоть как-то повлиять на негативную обстановку внутри. Аморим производит впечатление приятного человека, чей анализ достаточно точен и справедлив. И дело не в том, что португалец не видит происходящего или не замечает недостатков в игре своих подопечных. Скорее, проблема заключается в том, что Аморим не может их исправить. Общий «вес» проблематики, царящей в МЮ, настолько неподъемен для нынешнего коуча команды, что того моментами даже становится откровенно жаль, ведь в столь молодом возрасте угодить под такой пресс – это большой вызов на всю следующую карьеру наставника…

Как бы там ни было, а пока в «Манчестер Юнайтед» ничего не изменилось к лучшему, даже несмотря на активные старания команды управленцев Рэтклиффа избавиться от ненужных первой команде футболистов в летнее трансферное окно. «Люди из прошлого» покинули «Олд Траффорд», а вот аура неудачников решила и дальше остаться с «красными дьяволами»…