Тренер Барселоны наказал известного футболиста за опоздание на сбор
Маркус Рэшфорд не вовремя приехал на встречу команды
27-летний английский вингер «Барселоны» Маркус Решфорд потерял место в основной одиннадцатке на домашний матч Ла Лиги против «Хетафе».
По информации ESPN, игрок опоздал на две минуты на общий сбор команды перед поединком чемпионата Испании.
Пока партнеры прибыли к месту назначения в 9:30 утра, Маркус поспешно появился только в 9:32.
За такой поступок главный тренер Ханс-Дитер Флик оставил Решфорда в запасе, выпустив его на поле лишь во втором тайме.
В итоге «Барселона» одолела соперника со счетом 3:0.
Marcus Rashford was just two minutes late for a meeting which cost him his place in Barcelona's side against Getafe on Sunday, a source confirmed to ESPN.— ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2025
Players were due in on the day of the Getafe game at 9.30 a.m. ahead of a meeting and an activation session, however a… pic.twitter.com/RPN9VsxT0b
