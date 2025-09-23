Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Барселоны наказал известного футболиста за опоздание на сбор
Испания
23 сентября 2025, 11:30 | Обновлено 23 сентября 2025, 11:38
Маркус Рэшфорд не вовремя приехал на встречу команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

27-летний английский вингер «Барселоны» Маркус Решфорд потерял место в основной одиннадцатке на домашний матч Ла Лиги против «Хетафе».

По информации ESPN, игрок опоздал на две минуты на общий сбор команды перед поединком чемпионата Испании.

Пока партнеры прибыли к месту назначения в 9:30 утра, Маркус поспешно появился только в 9:32.

За такой поступок главный тренер Ханс-Дитер Флик оставил Решфорда в запасе, выпустив его на поле лишь во втором тайме.

В итоге «Барселона» одолела соперника со счетом 3:0.

Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига Барселона - Хетафе Маркус Рэшфорд
Андрей Витренко Источник: ESPN
