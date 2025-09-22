Замена Левандовски. Барселона интересуется форвардом Атлетико
25-летний Хулиан Альварес попал в сферу интересов каталонского клуба
Руководство сине-гранатовых на данный момент определилось с позициями, которые необходимо усилить к следующему лету, сообщает испанское издание Mundodeportivo.
Согласно данным издания, одна из целей каталонцев – усиление центра нападения. «Барселона» усиленно ищет замену польскому нападающему Роберту Левандовски. Одним из новичков каталонцев может стать Хулиан Альварес.
Однако говорить о конкретной сделке пока рано, поскольку боссы испанского клуба проявляют интерес к ряду звездных игроков.
За два сезона в мадридском клубе 25-летний аргентинец Альварес забил 18 голов и отдал пять голевых передач в 42 матчах испанского чемпионата (Ла Лиги).
Ранее стало известно, что экс-хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс решил завершить профессиональную карьеру.
