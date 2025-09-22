Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Замена Левандовски. Барселона интересуется форвардом Атлетико
Испания
22 сентября 2025, 18:20 | Обновлено 22 сентября 2025, 18:26
Замена Левандовски. Барселона интересуется форвардом Атлетико

25-летний Хулиан Альварес попал в сферу интересов каталонского клуба

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Хулиан Альварес

Руководство сине-гранатовых на данный момент определилось с позициями, которые необходимо усилить к следующему лету, сообщает испанское издание Mundodeportivo.

Согласно данным издания, одна из целей каталонцев – усиление центра нападения. «Барселона» усиленно ищет замену польскому нападающему Роберту Левандовски. Одним из новичков каталонцев может стать Хулиан Альварес.

Однако говорить о конкретной сделке пока рано, поскольку боссы испанского клуба проявляют интерес к ряду звездных игроков.

За два сезона в мадридском клубе 25-летний аргентинец Альварес забил 18 голов и отдал пять голевых передач в 42 матчах испанского чемпионата (Ла Лиги).

Ранее стало известно, что экс-хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс решил завершить профессиональную карьеру.

Барселона Атлетико Мадрид трансферы Роберт Левандовски Ла Лига трансферы Ла Лиги
Оксана Баландина Источник: Mundo Deportivo
