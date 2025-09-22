Легенда Барселоны решил завершить карьеру. Сейчас он играет в Майами

Испанский полузащитник американского «Интер Майами» Серхио Бускетс решил завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщает издание COPE.

По информации источника, 37-летний футболист уйдет на пенсию после завершения сезона MLS, то есть либо в ноябре, либо в декабре 2025 года.

После завершения карьеры Серхио может вернуться в «Барселону» и получить должность в структуре клуба.

Серхио Бускетс за время своей карьеры собрал большую коллекцию трофеев. Он 9 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок Испании и столько же раз поднимал над головой Суперкубок. Также в составе «Барселоны» он трижды брал Лигу чемпионов, трижды побеждал в Клубном чемпионате мира и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА. После перехода в «Интер Майами» выиграл Кубок лиг.

В футболке национальной сборной Бускетс стал чемпионом мира, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

В 2025 году Серхио Бускетс провел 44 матча на клубном уровне и отметился 9 голевыми передачами.