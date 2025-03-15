Владелец МЮ пригрозил фанам продать клуб: «Быстро скажу хватит»

Совладелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф обещает продать клуб, если болельщики будут относиться к нему так же, как к прошлым владельцам – семье Глейзеров.

«Меня не волнует отсутствие популярности, потому что я, как и все болельщики, хочу видеть МЮ успешным. Но я тут не отличаюсь от обычного человека – никому не нравятся оскорбления и угрозы. Если случится так, меня будут оскорблять и преследовать так же, как Глейзеров, то я быстро скажу «хватит» и продам клуб. Пусть тогда кто-то другой этим занимается».

«Глейзеры реально не могли приходить на матчи. Им угрожали, оскорбляли. Они продали клуб, и больше я не получил от них ни одного сообщения, они ушли в тень. Я же могу приходить на матчи без охраны, у меня все нормально», – сказал Рэтклифф.

Рэтклифф в прошлом году приобрел 29% клуба за 1,3 миллиарда фунтов.