Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АНТОНИ: «В МЮ я не чувствовал уважения. Там неприятная атмосфера»
Англия
03 октября 2025, 19:40 | Обновлено 03 октября 2025, 20:04
АНТОНИ: «В МЮ я не чувствовал уважения. Там неприятная атмосфера»

Бразилец рад, что покинул МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine. Антоні

Форвард Бетиса Антони доволен, что летом покинул Манчестер Юнайтед и вернулся в состав испанской команды, где он выступал на правах аренды во второй части прошлого сезона.

«Я беру на себя ответственность за то, что в Манчестер Юнайтед все сложилось не так, как я надеялся. Но были отдельные люди, которые относились ко мне без уважения. Были разные случаи».

«Я чувствовал отсутствие уважения ко мне в этом клубе. Была даже грубость со стороны некоторых работников. В целом, неприятная атмосфера. Я рад, что перешел в Бетис, где все совсем иначе», – сказал Антони.

В нынешнем сезоне Антони забил 1 гол и сделал 1 ассист в четырех матчах.

Антони (Матеус дос Сантос) Бетис Манчестер Юнайтед Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
