АНТОНИ: «В МЮ я не чувствовал уважения. Там неприятная атмосфера»

Форвард Бетиса Антони доволен, что летом покинул Манчестер Юнайтед и вернулся в состав испанской команды, где он выступал на правах аренды во второй части прошлого сезона.

«Я беру на себя ответственность за то, что в Манчестер Юнайтед все сложилось не так, как я надеялся. Но были отдельные люди, которые относились ко мне без уважения. Были разные случаи».

«Я чувствовал отсутствие уважения ко мне в этом клубе. Была даже грубость со стороны некоторых работников. В целом, неприятная атмосфера. Я рад, что перешел в Бетис, где все совсем иначе», – сказал Антони.

В нынешнем сезоне Антони забил 1 гол и сделал 1 ассист в четырех матчах.