Барселона намерена выкупить у МЮ Рэшфорда. Но хочет снизить цену
Каталонцы готовы отдать 25-26 миллионов фунтов
По информации британских и испанских СМИ, Барселона довольна тем, что на старте сезона показывает арендованный у Манчестер Юнайтед форвард Маркус Рэшфорд.
Сообщается, что у клуба есть возможность выкупить британца за 35 миллионов фунтов, однако каталонцы хотели бы снизить стоимость хотя бы до 25-26 миллионов, потому что у Барселоны есть серьезные финансовые ограничения.
В клубе надеются, что МЮ пойдет на снижение стоимости ради того, чтобы избавиться от игрока, который манчестерцам не нужен.
Рэшфорд за шесть матчей в Барселоне забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
