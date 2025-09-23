Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 сентября 2025, 18:55 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:05
Барселона намерена выкупить у МЮ Рэшфорда. Но хочет снизить цену

Каталонцы готовы отдать 25-26 миллионов фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

По информации британских и испанских СМИ, Барселона довольна тем, что на старте сезона показывает арендованный у Манчестер Юнайтед форвард Маркус Рэшфорд.

Сообщается, что у клуба есть возможность выкупить британца за 35 миллионов фунтов, однако каталонцы хотели бы снизить стоимость хотя бы до 25-26 миллионов, потому что у Барселоны есть серьезные финансовые ограничения.

В клубе надеются, что МЮ пойдет на снижение стоимости ради того, чтобы избавиться от игрока, который манчестерцам не нужен.

Рэшфорд за шесть матчей в Барселоне забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

