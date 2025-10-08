Спортивный юрист объяснил, кто виноват в дисквалификации Синчука на ЧМ-2025

Украинский спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал дисквалификацию вингера молодежной сборной Украины Геннадия Синчука от ФИФА, из-за которой футболист пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании (U-20)

– Илья, я не юрист и правила ФИФА знаю хуже вас, но впервые слышу, что игрока могут забанить за то, что он находился за пределами поля во время матча, в котором он не имел права участвовать. Удивлены такому решению и в УАФ, а что вы скажете?

– Пункт «b» части 2 статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА прямо и недвусмысленно запрещает отстраненному игроку заходить в раздевалку, туннель или техническую зону до или во время матча, присутствовать на разминке или сидеть на скамье запасных команд.Только после финального свистка отвлеченный игрок может присоединиться к своей команде в раздевалке.

– Кто виноват в ситуации с лидером сборной Украины: работники сборной или сам Синчук?

– Конечно, каждый футболист должен четко знать правила игры и регламентные нормы. Но полностью перекладывать вину на игрока будет неправильно. Ответственные работники сборной также должны это контролировать. Ну и инструктаж футболистов, в том числе дисквалифицированных, тоже никто не отменял. То есть, общая вина.

Что касается того, что УАФ готовит апелляцию... Не зная деталей дела, не могу комментировать. Но пункт «b» части 2 статьи 61 Дисциплинарного кодекса ФИФА предусматривает, что дисквалификации до 2 матчей или до двух месяцев не обжалуются, – сказал Илья.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)