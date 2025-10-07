Обидчица Ястремской наказала Андрееву и вышла в 1/8 финала турнира в Ухане

37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 57) продолжает побеждать на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/16 финала немка в трех сетах переиграла пятую ракетку мира Мирру Андрееву, которая выступает в «нейтральном» статусе. Лаура завершила поединок за 3 часа и 2 минуты.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/16 финала

Мирра Андреева [5] – Лаура Зигемунд (Германия) – 7:6 (7:4), 3:6, 3:6

Зигемунд провела первое очное противостояние против Андреевой. В предыдущем раунде Лаура справилась с Даяной Ястремской – украинка снялась в третьей партии из-за проблем в области шеи.

Зигемунд одержала 13-ю победу над представительницей топ-10 рейтинга WTA в карьере и шестую над теннисисткой из первой пятерки. Ее следующей оппоненткой будет либо Магдалена Френх, либо Каролина Мухова.

Лаура стала второй теннисисткой, которая вышла в 1/8 финала Уханя-2025. Первой это сделала вторая сеяная Ига Свентек, которая разгромила Марию Боузкову (Чехия, WTA 41) за 1 час и 19 минут, отдав всего два гейма.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/16 финала

Мария Боузкова (Чехия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 1:6

Свентек во второй раз сыграла против Боузковой и во второй раз одолела чешку. В 2024 году Ига разобралась с Марией в третьем раунде Ролан Гаррос.

Ига одержала уже 68-ю победу подряд в стартовых матчах на турнирах WTA (включая United Cup и Итоговый турнир). С 1990 года только три теннисистки выиграли 100 матчей в двух сетах на турнирах уровня Tier I / WTA 1000 быстрее, чем Ига. Свентек понадобилось 153 поединка, а Штеффи Граф, Мартина Хингис и Серена Уильямс сделали это за 122, 145 и 147 матчей соответственно.

Ига (2022–2025) стала всего четвертой теннисисткой, которая добилась четырех сезонов подряд с минимум 60 победами на уровне Тура до 25-летия. Такими результатами до нее могли похвастаться только Граф, Аранча Санчес-Викарио и Хингис.

В 1/8 финала Уханя Свентек поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Элизе Мертенс.