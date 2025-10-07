Украина. Премьер лига07 октября 2025, 18:58 | Обновлено 07 октября 2025, 19:12
106
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников
Футболисты донецкого клуба поддерживают форму
07 октября 2025, 18:58 | Обновлено 07 октября 2025, 19:12
106
0
Донецкий «Шахтер» провел тренировку без вызванных в сборные футболистов.
Вызовы в сборные получили:
- 6 украинских футболистов: Дмитрй РИзнык, Ефим Конопля, Олег Очеретько, Николай Матвиенко, Артем Бондаренко
- 1 боливиец: Диего Арройо
- 1 грузин: Иракли Азаров.
Остальные футболисты готовятся к возвращению клубного футбола, которое для них состоится 18 октября с матча Украинской Премьер-лиги против «Полесья».
ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2025, 18:26 0
2025 год станет последним в карьере Жорди Альбы
Футбол | 06 октября 2025, 19:59 1
Бывший главный тренер киевлян попытался предусмотреть действия коуча в ситуации с Ярмоленко
Бокс | 06.10.2025, 23:01
Футбол | 07.10.2025, 14:59
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Комментарии 0
Популярные новости
06.10.2025, 22:28
06.10.2025, 07:59 2
06.10.2025, 09:21 29
06.10.2025, 06:23 38
Бокс
06.10.2025, 05:40 4
05.10.2025, 19:57 243
05.10.2025, 17:26 153