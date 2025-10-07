Донецкий «Шахтер» провел тренировку без вызванных в сборные футболистов.

Вызовы в сборные получили:

6 украинских футболистов: Дмитрй РИзнык, Ефим Конопля, Олег Очеретько, Николай Матвиенко, Артем Бондаренко

1 боливиец: Диего Арройо

1 грузин: Иракли Азаров.

Остальные футболисты готовятся к возвращению клубного футбола, которое для них состоится 18 октября с матча Украинской Премьер-лиги против «Полесья».

ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников

ФК Шахтер

