  4. Украинские арбитры получили назначение на матчи отбора Евро-2026 U-17
Молодежные турниры
07 октября 2025, 17:54 | Обновлено 07 октября 2025, 18:18
95
0

Украинские арбитры получили назначение на матчи отбора Евро-2026 U-17

Дмитрий Кубряк и Виталий Скобля будут работать на матчах квалификации Евро-2026 U-17

ФК Рух. Дмитрий Кубряк

Украинские арбитры получили назначения на матчи первого раунда отбора Евро-2026 U-17.

Дмитрий Кубряк и Виталий Скобля будут работать в группе 2, матчи которой пройдут в Северной Македонии.

8 октября в матче Северная Македония – Венгрия Виталий Скобля будет выполнять обязанности одного из лайнсменов армянского арбитра Артёма Гаспаряна, а Дмитрий Кубряк выступит в роли четвертого арбитра.

11 и 14 октября на матчах Чехия – Северная Македония и Гибралтар – Северная Македония Кубряк будет главным судьёй, а Скобля – одним из его помощников на линии.

Сборная Украины U-17 в первом раунде отбора Евро-2026 U-17 попала в группу 1, где заняла 3-е место с 4 очками, сыграв вничью со сверстниками из Черногории (1:1), обыграв Эстонию (2:0) та уступил Италии (1:2).

По теме:
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Украина U-17 – Италия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на решающий матч с Италией
чемпионат Европы по футболу U-17 Дмитрий Кубряк судейские назначения сборная Чехии по футболу U-17
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
