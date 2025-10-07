Украинские арбитры получили назначение на матчи отбора Евро-2026 U-17

Украинские арбитры получили назначения на матчи первого раунда отбора Евро-2026 U-17.

Дмитрий Кубряк и Виталий Скобля будут работать в группе 2, матчи которой пройдут в Северной Македонии.

8 октября в матче Северная Македония – Венгрия Виталий Скобля будет выполнять обязанности одного из лайнсменов армянского арбитра Артёма Гаспаряна, а Дмитрий Кубряк выступит в роли четвертого арбитра.

11 и 14 октября на матчах Чехия – Северная Македония и Гибралтар – Северная Македония Кубряк будет главным судьёй, а Скобля – одним из его помощников на линии.

Сборная Украины U-17 в первом раунде отбора Евро-2026 U-17 попала в группу 1, где заняла 3-е место с 4 очками, сыграв вничью со сверстниками из Черногории (1:1), обыграв Эстонию (2:0) та уступил Италии (1:2).