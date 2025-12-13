Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 16-м туре УПЛ?
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 12:47 | Обновлено 13 декабря 2025, 12:53
254
0

Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 16-м туре УПЛ?

За 3 дня пройдут 8 поединков последнего в 2025 году тура чемпионата Украины

13 декабря 2025, 12:47 | Обновлено 13 декабря 2025, 12:53
254
0
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 16-м туре УПЛ?
ФК Динамо. Дмитрий Панчишин

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 16-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 16-го тура, последнего в 2025 году, продлятся с 12 по 14 декабря.

Судьей матча между Динамо и Вересом назначен Дмитрий Панчишин из Харькова

Игру между Шахтером и Эпицентром будет обслуживать Владимир Новохатний из Черкасс.

УПЛ. 16-й тур. Назначения судей

По теме:
Нападающий Полесья – о лидере УПЛ: «Хочется взять реванш»
Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Карпаты
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ судейские назначения Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Дмитрий Панчишин Владимир Новохатний
Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Футбол | 13 декабря 2025, 12:10 0
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00

В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13 декабря 2025, 09:12 1
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя

Александр не будет делить боксерский ринг с Джейком Полом

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13.12.2025, 09:27
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13.12.2025, 08:35
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Футбол | 12.12.2025, 17:18
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 3
Бокс
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 11
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем