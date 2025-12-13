Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 16-м туре УПЛ?

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 16-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 16-го тура, последнего в 2025 году, продлятся с 12 по 14 декабря.

Судьей матча между Динамо и Вересом назначен Дмитрий Панчишин из Харькова

Игру между Шахтером и Эпицентром будет обслуживать Владимир Новохатний из Черкасс.

УПЛ. 16-й тур. Назначения судей