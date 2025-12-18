Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч между Динамо и Ноа в Лиге конференций обслужит судья из Албании
18 декабря 2025, 03:23
Матч между Динамо и Ноа в Лиге конференций обслужит судья из Албании

Юджин Джая получил назначение на игру Лиги конференций

Комитет арбитров УЕФА определил судейскую бригаду на матч 6-го тура основного этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и армянским «Ноа». Поединок доверен арбитрам из Албании.

Главным судьей встречи назначен 35-летний Юджин Джая. На линиях ему будут помогать соотечественники Арбер Залла и Рейди Авдо, четвертым арбитром будет работать Олсион Изейрай. За систему VAR будет отвечать нидерландец Жерон Маншот, ассистентом VAR станет албанец Альберт Дода. Также на матче будут работать наблюдатель арбитража Йон Скьерволд из Норвегии и делегат УЕФА Денни Минан из Ирландии.

Юджин Джая обслуживает матчи высшего дивизиона чемпионата Албании с 2016 года, а статус арбитра ФИФА получил в 2018 году. С киевским «Динамо» в еврокубках он ранее не пересекался. В то же время в его карьере был один матч с участием украинской команды – 23 августа 2023 года Джая судил поединок «Спартак» Трнава – СК «Днепр-1» (1:1).

Матч «Динамо» – «Ноа» состоится в четверг, 18 декабря, в польском городе Люблин на стадионе «Арена Люблин». Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. После 5 туров основного этапа Лиги конференций «Динамо» имеет 3 очка и занимает 28-е место в турнирной таблице. Киевский клуб уже досрочно потерял даже математические шансы на выход в плей-офф турнира.

Динамо Киев Лига конференций Ноа Ереван Динамо - Ноа судейские назначения
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
