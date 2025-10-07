Украина U-17 – Эстония U-17 – 2:0. Квалификация ЧЕ. Видео голов и обзор

4 октября юношеская сборная Украины провела второй матч первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 U-17 против Эстонии.

На 40-й минуте после подачи со штрафного с левого фланга Панчишин выиграл борьбу в воздухе, а Буравцов первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку с нескольких метров (1:0). На 76-й минуте украинцы закрепили преимущество: после углового Гамзика мяч выбили защитники, но он снова подхватил его и навесил в штрафную. Сердюк в борьбе с оборонцами протолкнул мяч в ворота (2:0). Этот результат и стал окончательным.

В другом матче группы Черногория обыграла Италию со счетом 2:1. Перед последним туром сине-желтые имеют в активе 4 очка и возглавляют квартет благодаря дополнительным показателям. Следующий поединок команда Александра Сытника проведет 7 октября против итальянцев. Для выхода в Лигу А второго раунда необходимо занять одно из первых двух мест в группе.

Евро-2026 U-17. Первый раунд квалификации. Группа 1

4 октября. Эстония. Раквере. «Реквере Линнастадион».

Украина U-17 – Эстония U-17 – 2:0 (1:0)

Голы: Буравцов, 40, Сердюк, 76.

