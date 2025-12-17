Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
17 декабря 2025, 11:17
Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал англичанин

Матч Шахтер – Риека обслужит Тейлор. Является ли он фартовым для горняков?
Английский арбитр Энтони Тейлор в пятый раз будет работать на матче донецкого Шахтера в еврокубках.

На этот раз это будет матч 6-го тура Лиги конференций, в котором горняки сыграют против хорватской Риеки.

В предыдущих четырех еврокубковых матчах Шахтера, которые обслуживал англичанин, горняки по одному разу победили и проиграли, а также дважды была зафиксирована ничья.

Матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал Энтони Тейлор:

  • 2015: ЛЧ, ПСЖ – Шахтер – 2:0
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
  • 2019: ЛЕ, Шахтер – Айнтрахт – 2:2
  • 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако – 2:2
  • 2025: ЛК, Шахтер – Риека
Юрий ВЕРНИДУБ: «Нефтчи – это Динамо и Шахтер. Высокий уровень»
Вундеркинд Гремио объяснил, почему отказался от перехода в Шахтер
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Шахтер Донецк Риека Шахтер - Риека Энтони Тейлор судейство судейские назначения судьи (арбитры) статистика Лига конференций
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
