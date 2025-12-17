Лига конференций17 декабря 2025, 11:17 |
152
0
Матч Шахтер – Риека обслужит Тейлор. Является ли он фартовым для горняков?
Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал англичанин
Английский арбитр Энтони Тейлор в пятый раз будет работать на матче донецкого Шахтера в еврокубках.
На этот раз это будет матч 6-го тура Лиги конференций, в котором горняки сыграют против хорватской Риеки.
В предыдущих четырех еврокубковых матчах Шахтера, которые обслуживал англичанин, горняки по одному разу победили и проиграли, а также дважды была зафиксирована ничья.
Матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал Энтони Тейлор:
- 2015: ЛЧ, ПСЖ – Шахтер – 2:0
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
- 2019: ЛЕ, Шахтер – Айнтрахт – 2:2
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако – 2:2
- 2025: ЛК, Шахтер – Риека
