Матч Шахтер – Риека обслужит Тейлор. Является ли он фартовым для горняков?

Английский арбитр Энтони Тейлор в пятый раз будет работать на матче донецкого Шахтера в еврокубках.

На этот раз это будет матч 6-го тура Лиги конференций, в котором горняки сыграют против хорватской Риеки.

В предыдущих четырех еврокубковых матчах Шахтера, которые обслуживал англичанин, горняки по одному разу победили и проиграли, а также дважды была зафиксирована ничья.

Матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал Энтони Тейлор: