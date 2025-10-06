Спустя 30 лет после отца. Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в Серии А

17-летний форвард Луи Буффон провел первый матч в итальянской Серии А. Он выйдя на замену за «Пизу» в выездном поединке шестого тура против «Болоньи».

Игра завершилась разгромным поражением его команды со счетом 0:4. Луи появился на поле на 77-й минуте, заменив М'Балу Нзолу, и сыграл около 15 минут, действуя ближе к центру атаки, хотя обычно выступает на левом фланге.

Дебют Луи стал знаковым событием, ведь ровно 30 лет назад его отец, легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, впервые вышел на поле за «Парму» в Серии А. Луи продолжает футбольную династию семьи, но выбрал позицию нападающего, в отличие от отца-воротаря.

Молодой форвард Луи Буффон родился 28 декабря 2007 года в Турине. Карьеру начал в клубе Сіспорт (2017–2020), затем играл за юношеские команды «Ювентуса», забив 17 голов за U-16 в сезоне 2022/23. С 2023 года выступает за «Пизу», в Серии B дебютировал 9 марта 2025 года (2:3 со «Специей») и сыграл в Кубке Италии против «Торино» 27 сентября 2025 года.

Интересно, что Луи решил представлять на международной арене Чехию по линии матери, чешской модели Алены Шередовой. За сборную Чехии U18 он провел три матча и забил один гол, но при этом остается потенциальным кандидатом во взрослую сборную Италии.

После 6 туров «Пиза» находится на последнем, 20-м месте турнирной таблицы Серии А, имея в активе всего 2 очка.

Серия A. 6-й тур, 5 октября

Болонья – Пиза – 4:0

Голы: Камбьяги, 24, Моро, 38, Орсолини, 40, Одгор, 53

Видеообзор матча

Турнирная таблица