Спустя 30 лет после отца. Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в Серии А
17-летний Луи Буффон вышел на замену за команду Пиза в игре с Болоньей
17-летний форвард Луи Буффон провел первый матч в итальянской Серии А. Он выйдя на замену за «Пизу» в выездном поединке шестого тура против «Болоньи».
Игра завершилась разгромным поражением его команды со счетом 0:4. Луи появился на поле на 77-й минуте, заменив М'Балу Нзолу, и сыграл около 15 минут, действуя ближе к центру атаки, хотя обычно выступает на левом фланге.
Дебют Луи стал знаковым событием, ведь ровно 30 лет назад его отец, легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, впервые вышел на поле за «Парму» в Серии А. Луи продолжает футбольную династию семьи, но выбрал позицию нападающего, в отличие от отца-воротаря.
Молодой форвард Луи Буффон родился 28 декабря 2007 года в Турине. Карьеру начал в клубе Сіспорт (2017–2020), затем играл за юношеские команды «Ювентуса», забив 17 голов за U-16 в сезоне 2022/23. С 2023 года выступает за «Пизу», в Серии B дебютировал 9 марта 2025 года (2:3 со «Специей») и сыграл в Кубке Италии против «Торино» 27 сентября 2025 года.
Интересно, что Луи решил представлять на международной арене Чехию по линии матери, чешской модели Алены Шередовой. За сборную Чехии U18 он провел три матча и забил один гол, но при этом остается потенциальным кандидатом во взрослую сборную Италии.
После 6 туров «Пиза» находится на последнем, 20-м месте турнирной таблицы Серии А, имея в активе всего 2 очка.
Серия A. 6-й тур, 5 октября
Болонья – Пиза – 4:0
Голы: Камбьяги, 24, Моро, 38, Орсолини, 40, Одгор, 53
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12 - 6
|18.10.25 19:00 Торино - Наполи05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа28.09.25 Милан 2:1 Наполи22.09.25 Наполи 3:2 Пиза13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи30.08.25 Наполи 1:0 Кальяри
|15
|2
|Рома
|6
|5
|0
|1
|7 - 2
|18.10.25 21:45 Рома - Интер Милан05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона21.09.25 Лацио 0:1 Рома14.09.25 Рома 0:1 Торино30.08.25 Пиза 0:1 Рома
|15
|3
|Милан
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|19.10.25 21:45 Милан - Фиорентина05.10.25 Ювентус 0:0 Милан28.09.25 Милан 2:1 Наполи20.09.25 Удинезе 0:3 Милан14.09.25 Милан 1:0 Болонья29.08.25 Лечче 0:2 Милан
|13
|4
|Интер Милан
|6
|4
|0
|2
|17 - 8
|18.10.25 21:45 Рома - Интер Милан04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан31.08.25 Интер Милан 1:2 Удинезе
|12
|5
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|19.10.25 13:30 Комо - Ювентус05.10.25 Ювентус 0:0 Милан27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан31.08.25 Дженоа 0:1 Ювентус
|12
|6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|19.10.25 19:00 Аталанта - Лацио04.10.25 Аталанта 1:1 Комо27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта21.09.25 Торино 0:3 Аталанта14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче30.08.25 Парма 1:1 Аталанта
|10
|8
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|19.10.25 13:30 Комо - Ювентус04.10.25 Аталанта 1:1 Комо27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо15.09.25 Комо 1:1 Дженоа30.08.25 Болонья 1:0 Комо
|9
|9
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|18.10.25 16:00 Лечче - Сассуоло03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио29.08.25 Кремонезе 3:2 Сассуоло
|9
|9
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|19.10.25 16:00 Кальяри - Болонья05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри13.09.25 Кальяри 2:0 Парма30.08.25 Наполи 1:0 Кальяри
|8
|10
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|19.10.25 16:00 Кальяри - Болонья05.10.25 Болонья 4:0 Пиза28.09.25 Лечче 2:2 Болонья20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа14.09.25 Милан 1:0 Болонья30.08.25 Болонья 1:0 Комо
|10
|10
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|20.10.25 21:45 Кремонезе - Удинезе04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе29.08.25 Кремонезе 3:2 Сассуоло
|9
|12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|20.10.25 21:45 Кремонезе - Удинезе05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе20.09.25 Удинезе 0:3 Милан14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе31.08.25 Интер Милан 1:2 Удинезе
|8
|13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|19.10.25 19:00 Аталанта - Лацио04.10.25 Лацио 3:3 Торино29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио21.09.25 Лацио 0:1 Рома14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио31.08.25 Лацио 4:0 Эллас Верона
|7
|14
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|19.10.25 16:00 Дженоа - Парма04.10.25 Парма 0:1 Лечче29.09.25 Парма 2:1 Торино21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма13.09.25 Кальяри 2:0 Парма30.08.25 Парма 1:1 Аталанта
|5
|15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|18.10.25 16:00 Лечче - Сассуоло04.10.25 Парма 0:1 Лечче28.09.25 Лечче 2:2 Болонья19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче29.08.25 Лечче 0:2 Милан
|5
|16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|18.10.25 19:00 Торино - Наполи04.10.25 Лацио 3:3 Торино29.09.25 Парма 2:1 Торино21.09.25 Торино 0:3 Аталанта14.09.25 Рома 0:1 Торино31.08.25 Торино 0:0 Фиорентина
|5
|17
|Фиорентина
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|19.10.25 21:45 Милан - Фиорентина05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи31.08.25 Торино 0:0 Фиорентина
|3
|18
|Эллас Верона
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|18.10.25 16:00 Пиза - Эллас Верона03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе31.08.25 Лацио 4:0 Эллас Верона
|3
|19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|19.10.25 16:00 Дженоа - Парма05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа15.09.25 Комо 1:1 Дженоа31.08.25 Дженоа 0:1 Ювентус
|2
|20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|18.10.25 16:00 Пиза - Эллас Верона05.10.25 Болонья 4:0 Пиза28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина22.09.25 Наполи 3:2 Пиза14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе30.08.25 Пиза 0:1 Рома
|2
События матча
