Первый шаг в большом футболе. Сын Буффона дебютировал в Серии B

17-летний Луи Буффон дебютировал на профессиональном уровне за «Пизу» в матче 29-го тура Серии B против «Специи» (2:3).

Главный тренер команды Филиппо Индзаги выпустил вингера на 84-й минуте.

Луи Буффон – сын легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который за свою карьеру провел более 1000 матчей.

Буффон-младший вышел на поле при счете 2:3 в пользу «Специи». Результативными действиями он не отметился.

В этом сезоне Луи Буффон выступал за «Пизу» U-19, демонстрируя неплохую игру. На молодежном уровне он уже забил 6 мячей.

Недавно стало известно, что Буффон-младший желает выступать за сборную Чехии.