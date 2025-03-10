Первый шаг в большом футболе. Сын Буффона дебютировал в Серии B
Луи Буффон выступает на позиции вингера
17-летний Луи Буффон дебютировал на профессиональном уровне за «Пизу» в матче 29-го тура Серии B против «Специи» (2:3).
Главный тренер команды Филиппо Индзаги выпустил вингера на 84-й минуте.
Луи Буффон – сын легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который за свою карьеру провел более 1000 матчей.
Буффон-младший вышел на поле при счете 2:3 в пользу «Специи». Результативными действиями он не отметился.
В этом сезоне Луи Буффон выступал за «Пизу» U-19, демонстрируя неплохую игру. На молодежном уровне он уже забил 6 мячей.
Недавно стало известно, что Буффон-младший желает выступать за сборную Чехии.
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