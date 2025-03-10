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Италия
10 марта 2025, 15:50 |
206
1

Первый шаг в большом футболе. Сын Буффона дебютировал в Серии B

Луи Буффон выступает на позиции вингера

10 марта 2025, 15:50 |
206
1
Первый шаг в большом футболе. Сын Буффона дебютировал в Серии B
The Sun

17-летний Луи Буффон дебютировал на профессиональном уровне за «Пизу» в матче 29-го тура Серии B против «Специи» (2:3).

Главный тренер команды Филиппо Индзаги выпустил вингера на 84-й минуте.

Луи Буффон – сын легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который за свою карьеру провел более 1000 матчей.

Буффон-младший вышел на поле при счете 2:3 в пользу «Специи». Результативными действиями он не отметился.

В этом сезоне Луи Буффон выступал за «Пизу» U-19, демонстрируя неплохую игру. На молодежном уровне он уже забил 6 мячей.

Недавно стало известно, что Буффон-младший желает выступать за сборную Чехии.

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Джанлуиджи Буффон чемпионат Италии по футболу Серия B Пиза Специя дебют
Александр Сильченко Источник: The Sun
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Lulinnha
Немножко опоздал с дебютом на взрослом уровне. Мог бы с батей пересечься. 
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