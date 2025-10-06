Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Продолжаем бороться». Судаков прокомментировал матч с Порту
Португалия
06 октября 2025, 17:13 | Обновлено 06 октября 2025, 17:14
«Продолжаем бороться». Судаков прокомментировал матч с Порту

«Бенфика» сыграла вничью с «драконами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков в своем Instagram прокомментировал матч восьмого тура чемпионата Португалии с «Порту»:

«Мы продолжаем бороться. Спасибо болельщикам за поддержку. Вперед, Бенфика», – написал хавбек.

Украинский хавбек «Бенфики» Георгий Судаков вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут, результативными действиями не отличился. Всего за 17 матчей на клубном уровне в текущем сезоне Георгий дважды отличился забитым мячом, а также отдал три ассиста.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за матч с «Порту».

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Порту Порту - Бенфика Георгий Судаков
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Dmytro Koval
Греко-римская))
Pop
Вольник или дзюдоист?
