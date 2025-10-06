Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч с Порту
Оба украинца вышли в стартовом составе
В воскресенье, 5 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Бенфикой».
Встречу принимал стадион «Драгау» в Порту.
Команды сыграли вничью со счетом 0:0.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч, совершил 2 сейва. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру вратаря в 7 и 6.8 баллов.
Украинский хавбек «Бенфики» Георгий Судаков вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру вратаря в 7.4 и 6.8 баллов.
Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал польский защитник хозяев поля Ян Беднарек. Он получил оценку в 7.7 баллов.
WhoScored выделил центрбека гостей Антонио Силву с оценкой 7.2.
