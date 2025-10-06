Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч с Порту
Португалия
06 октября 2025, 08:59 | Обновлено 06 октября 2025, 09:10
Оба украинца вышли в стартовом составе

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Бенфикой».

Встречу принимал стадион «Драгау» в Порту.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч, совершил 2 сейва. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру вратаря в 7 и 6.8 баллов.

Украинский хавбек «Бенфики» Георгий Судаков вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру вратаря в 7.4 и 6.8 баллов.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал польский защитник хозяев поля Ян Беднарек. Он получил оценку в 7.7 баллов.

WhoScored выделил центрбека гостей Антонио Силву с оценкой 7.2.

Трубин снова не пропустил за Бенфику. Сколько «сухих» матчей уже провел?
Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Порту – Бенфика – 0:0. Трубин и Судаков сыграли на Драгау. Видеообзор матча
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
