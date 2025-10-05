МОЙЕС: «Мы были слабы, а Кристал Пэлас показал качественный футбол»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал волевую победу над «Кристал Пэлас» в седьмом туре Английской Премьер-лиги (2:1).

«Я в восторге от трех очков, в восторге от результата. Ощущения от игры смешанные. В первом тайме мы сыграли очень плохо – могли уступать с разницей в три мяча. Но мы продолжали защищаться, бороться, проявили стойкость.

Я уже давно ждал позднего гола здесь. С «Астон Виллой» было 0:0, с «Вест Хэмом» не удалось вырвать победу, поэтому надеялся, что на этот раз повезет. К счастью, сегодня это удалось.

Думаю, все дело в менталитете. Мы очень плохо начали матч. Допустили несколько аутов с дальним вбрасыванием, несколько угловых. Совсем не могли взять игру под контроль. Считаю, что замены сегодня сыграли ключевую роль. Поэтому я очень рад, что мы одержали такую важную победу.

И должен сказать: «Кристал Пэлас» сыграл действительно очень хорошо. Несмотря на то, что мы выглядели слабо, они показали качественный футбол. Их система непростая для противодействия – мы это знали. Мы не хотели кардинально менять свой подход, хотели играть в свой футбол, как делали это последние недели. Но в своей схеме они действовали лучше, чем мы в нашей.

Я поговорил с Джеком, поздравил его, рад, что он оказался в нужном месте. Но стоит отметить невероятную передачу от Илимана Ндиайе и действия Джаи, который в узком пространстве прорвался к лицевой линии, навесил — и, честно говоря, Бето должен был забивать. Вратарь не должен был даже дотянуться до мяча, но все же спас. К счастью, Джек оказался рядом, подстраховал и добил мяч в сетку после рикошета.

Для нас сейчас это большая победа — три важных очка. До этого матча мы проиграли только один из пяти поединков Премьер-лиги, поэтому я чувствовал, что мы заслуживаем этот результат. Мы продолжаем движение вперёд. Сохраняем хорошую серию на новом стадионе. Все еще привыкают к нему, пройдет немного времени, прежде чем он станет настоящим домом, но команда начала великолепно», – сказал Дэвид.