Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОЙЕС: «Мы были слабы, а Кристал Пэлас показал качественный футбол»
Чемпионат Англии
Эвертон
05.10.2025 16:00 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 октября 2025, 21:39 |
454
0

МОЙЕС: «Мы были слабы, а Кристал Пэлас показал качественный футбол»

Тренер «Эвертона» рассказал о волевой победе в АПЛ

05 октября 2025, 21:39 |
454
0
МОЙЕС: «Мы были слабы, а Кристал Пэлас показал качественный футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал волевую победу над «Кристал Пэлас» в седьмом туре Английской Премьер-лиги (2:1).

«Я в восторге от трех очков, в восторге от результата. Ощущения от игры смешанные. В первом тайме мы сыграли очень плохо – могли уступать с разницей в три мяча. Но мы продолжали защищаться, бороться, проявили стойкость.

Я уже давно ждал позднего гола здесь. С «Астон Виллой» было 0:0, с «Вест Хэмом» не удалось вырвать победу, поэтому надеялся, что на этот раз повезет. К счастью, сегодня это удалось.

Думаю, все дело в менталитете. Мы очень плохо начали матч. Допустили несколько аутов с дальним вбрасыванием, несколько угловых. Совсем не могли взять игру под контроль. Считаю, что замены сегодня сыграли ключевую роль. Поэтому я очень рад, что мы одержали такую важную победу.

И должен сказать: «Кристал Пэлас» сыграл действительно очень хорошо. Несмотря на то, что мы выглядели слабо, они показали качественный футбол. Их система непростая для противодействия – мы это знали. Мы не хотели кардинально менять свой подход, хотели играть в свой футбол, как делали это последние недели. Но в своей схеме они действовали лучше, чем мы в нашей.

Я поговорил с Джеком, поздравил его, рад, что он оказался в нужном месте. Но стоит отметить невероятную передачу от Илимана Ндиайе и действия Джаи, который в узком пространстве прорвался к лицевой линии, навесил — и, честно говоря, Бето должен был забивать. Вратарь не должен был даже дотянуться до мяча, но все же спас. К счастью, Джек оказался рядом, подстраховал и добил мяч в сетку после рикошета.

Для нас сейчас это большая победа — три важных очка. До этого матча мы проиграли только один из пяти поединков Премьер-лиги, поэтому я чувствовал, что мы заслуживаем этот результат. Мы продолжаем движение вперёд. Сохраняем хорошую серию на новом стадионе. Все еще привыкают к нему, пройдет немного времени, прежде чем он станет настоящим домом, но команда начала великолепно», – сказал Дэвид.

По теме:
Тренер Севильи раскрыл секрет разгромной победы над Барселоной
Холанд похвалил игру «большого итальянца» в воротах после победы в АПЛ
Спортивный врач рассказал о травме Ярмолюка в матче Брентфорда с Ман Сити
Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Кристал Пэлас Дэвид Мойес пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05 октября 2025, 13:01 8
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины

Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 198
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05.10.2025, 07:56
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 05.10.2025, 22:05
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
«Потеряли два очка». Шовковский прокомментировал ничью с Металлистом 1925
Футбол | 05.10.2025, 18:33
«Потеряли два очка». Шовковский прокомментировал ничью с Металлистом 1925
«Потеряли два очка». Шовковский прокомментировал ничью с Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
04.10.2025, 00:02 2
Бокс
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем