Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Англии
Эвертон
05.10.2025 16:00 – перерыв 0 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 октября 2025, 16:00 | Обновлено 05 октября 2025, 16:01
Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE

5 октября в 16:00 состоится матч 7-го тура АПЛ

Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

5 октября в 16:00 начнется матч седьмого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Поединок состоится на арене «Hill Dickinson Stadium» в городе Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский фланговый защитник Виталий Миколенко.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Кристал Пэлас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас), асcист Исмаила Сарр.
Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Эвертон Кристал Пэлас Эвертон - Кристал Пэлас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
