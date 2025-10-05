Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE

5 октября в 16:00 начнется матч седьмого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Поединок состоится на арене «Hill Dickinson Stadium» в городе Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский фланговый защитник Виталий Миколенко.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

