Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
5 октября в 16:00 состоится матч 7-го тура АПЛ
5 октября в 16:00 начнется матч седьмого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Кристал Пэлас».
Поединок состоится на арене «Hill Dickinson Stadium» в городе Ливерпуль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский фланговый защитник Виталий Миколенко.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
