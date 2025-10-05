Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1. Грилиш и 90 минут Миколенко. Видео голов
Чемпионат Англии
Эвертон
05.10.2025 16:00 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
Англия
05 октября 2025, 20:35 | Обновлено 05 октября 2025, 20:37
Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1. Грилиш и 90 минут Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура АПЛ

05 октября 2025, 20:35 | Обновлено 05 октября 2025, 20:37
Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1. Грилиш и 90 минут Миколенко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября были проведены пять поединков в рамках седьмого тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко на своем новом стадионе обыграл «Кристал Пэлас» в поединке, который держал в напряжении до самого конца.

«Орлы» вели в счете почти на протяжении всего матча, однако «ириски» устроили камбєк под занавес игры.

Сначала «Эвертон» сравнял счет, а затем в добавленное время вырвал победу – героем встречи стал Джек Грилиш, который забил финальный мяч.

АПЛ 2025/26. 7-й тур, 5 октября

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 2:1

Голы: Ндиайе, 76 (пен.), Грилиш, 90+3 – Муньос, 37

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Эвертон).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас), асcист Исмаила Сарр.
По теме:
250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого
Брентфорд – Ман Сити – 0:1. Гол Холанда, травма Ярмолюка. Видео гола, обзор
Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джек Грилиш Виталий Миколенко видео голов и обзор Эвертон - Кристал Пэлас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
