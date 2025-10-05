Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1. Грилиш и 90 минут Миколенко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура АПЛ
5 октября были проведены пять поединков в рамках седьмого тура Английской Премьер-лиги.
В одном из матчей «Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко на своем новом стадионе обыграл «Кристал Пэлас» в поединке, который держал в напряжении до самого конца.
«Орлы» вели в счете почти на протяжении всего матча, однако «ириски» устроили камбєк под занавес игры.
Сначала «Эвертон» сравнял счет, а затем в добавленное время вырвал победу – героем встречи стал Джек Грилиш, который забил финальный мяч.
АПЛ 2025/26. 7-й тур, 5 октября
«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 2:1
Голы: Ндиайе, 76 (пен.), Грилиш, 90+3 – Муньос, 37
События матча
