Нойер повторил рекорд Мюллера в Бундеслиге

Мануэль Нойер повторил рекорд Томаса Мюллера в Бундеслиге по количеству одержанных побед.

Произошло это в матче 6-го тура, в котором Бавария выиграла на выезде Айнтрахт со счетом 3:0.

Благодаря этому результату Мануэль Нойер теперь имеет 362 победы в 529 матчах Бундеслиги, что стало повторением рекорда Томаса Мюллера, сделавшего это за 503 поединка.

Рекордсмены Бундеслиги по количеству побед

362 – Томас Мюллер (Германия)

362 – Мануэль Нойер (Германия)

310 – Оливер Кан (Германия)

291 – Манфред Кальц (Германия)

274 – Роберт Левандовски (Польша)

268 – Матс Хуммельс (Германия)

250 – Филипп Лам (Германия)

249 – Лотарь Матеус (Германия)

249 – Зепп Майер (Германия)

248 – Клаудио Писарро (Перу)