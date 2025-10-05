Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нойер повторил рекорд Мюллера в Бундеслиге
05 октября 2025, 12:31 |
Нойер повторил рекорд Мюллера в Бундеслиге

Теперь у обоих игроков рекордное количество побед в чемпионате Германии

Нойер повторил рекорд Мюллера в Бундеслиге
Мануэль Нойер повторил рекорд Томаса Мюллера в Бундеслиге по количеству одержанных побед.

Произошло это в матче 6-го тура, в котором Бавария выиграла на выезде Айнтрахт со счетом 3:0.

Благодаря этому результату Мануэль Нойер теперь имеет 362 победы в 529 матчах Бундеслиги, что стало повторением рекорда Томаса Мюллера, сделавшего это за 503 поединка.

Рекордсмены Бундеслиги по количеству побед

  • 362 – Томас Мюллер (Германия)
  • 362 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 310 – Оливер Кан (Германия)
  • 291 – Манфред Кальц (Германия)
  • 274 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 268 – Матс Хуммельс (Германия)
  • 250 – Филипп Лам (Германия)
  • 249 – Лотарь Матеус (Германия)
  • 249 – Зепп Майер (Германия)
  • 248 – Клаудио Писарро (Перу)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
