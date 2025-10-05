Нойер повторил рекорд Мюллера в Бундеслиге
Теперь у обоих игроков рекордное количество побед в чемпионате Германии
Мануэль Нойер повторил рекорд Томаса Мюллера в Бундеслиге по количеству одержанных побед.
Произошло это в матче 6-го тура, в котором Бавария выиграла на выезде Айнтрахт со счетом 3:0.
Благодаря этому результату Мануэль Нойер теперь имеет 362 победы в 529 матчах Бундеслиги, что стало повторением рекорда Томаса Мюллера, сделавшего это за 503 поединка.
Рекордсмены Бундеслиги по количеству побед
- 362 – Томас Мюллер (Германия)
- 362 – Мануэль Нойер (Германия)
- 310 – Оливер Кан (Германия)
- 291 – Манфред Кальц (Германия)
- 274 – Роберт Левандовски (Польша)
- 268 – Матс Хуммельс (Германия)
- 250 – Филипп Лам (Германия)
- 249 – Лотарь Матеус (Германия)
- 249 – Зепп Майер (Германия)
- 248 – Клаудио Писарро (Перу)
Rekord für die meisten Siege in der Bundesliga! „Das ist auf jeden Fall geil“, sagte Manuel Neuer nach dem 3:0 seines #FCBayern bei Eintracht Frankfurt bei „Sky“ 🥇 #SGEFCB pic.twitter.com/9mBpzj6x1C— Transfermarkt (@Transfermarkt) October 5, 2025
