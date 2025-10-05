Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский вундеркинд пояснил, как оказался в Барселоне: «Это была мечта»
Испания
05 октября 2025, 15:52 | Обновлено 05 октября 2025, 15:53
408
0

Украинский вундеркинд пояснил, как оказался в Барселоне: «Это была мечта»

Артем Рыбак рассказал детали перехода к каталонскому гранду

05 октября 2025, 15:52 | Обновлено 05 октября 2025, 15:53
408
0
Украинский вундеркинд пояснил, как оказался в Барселоне: «Это была мечта»
ФК Барселона. Артем Рыбак

Украинский вундеркинд Артем Рыбак рассказал, как очутился в расположении каталонской Барселоны. Футболист пробовал свои силы в чемпионате Германии.

– Как появился вариант с твоим переходом в Барселону?

– В Шахтере я пробыл недолго, примерно полгода, после чего началась полномасштабная война в Украине. Тогда я уехал в Польшу, где жила сестра моей бабушки. Затем моему папе позвонил агент, Вадим Шаблий из компании ProStar. Он сказал, что есть возможность поехать на просмотр в Барселону.

Это была моя мечта – играть именно в этом клубе. Поехал туда, где-то в течение месяца продолжался пересмотр. Потом позвонили по телефону, сказали, что меня оставляют. Из Шахтера, кроме меня, еще были три игрока всех возрастов, которые поехали на просмотр, но остался только я.

– А кроме Барселоны были еще какие-то варианты в Европе?

– Когда жил в Польше, друзья позвали в Берлин потренироваться с Гертой. Там как раз остался мой друг Артур Скакун. Мне тоже предлагали остаться, но пришло предложение от Барселоны, поэтому сразу поехал туда, – признался Рыбак.

Украинскому хавбеку всего 15 лет, но он уже пробился в Барселону U-18. Недавно Рыбак забил за «кулес» победный гол в финале Молодежного чемпионата мира среди клубов.

По теме:
Севилья – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стали известны стартовые составы Севильи и Барселоны на матч Ла Лиги
RFEF призвала Барселону и сборную Испании не раздувать шумиху из-за Ямаля
Артем Рыбак Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 05 октября 2025, 15:41 0
Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 5 октября и начнется в 16:00 по Киеву

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04 октября 2025, 16:25 3
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»

Британский промоутер сообщил о планах свести на ринге Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.10.2025, 12:53
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 3
Бокс
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем