Украинский вундеркинд пояснил, как оказался в Барселоне: «Это была мечта»

Украинский вундеркинд Артем Рыбак рассказал, как очутился в расположении каталонской Барселоны. Футболист пробовал свои силы в чемпионате Германии.

– Как появился вариант с твоим переходом в Барселону?

– В Шахтере я пробыл недолго, примерно полгода, после чего началась полномасштабная война в Украине. Тогда я уехал в Польшу, где жила сестра моей бабушки. Затем моему папе позвонил агент, Вадим Шаблий из компании ProStar. Он сказал, что есть возможность поехать на просмотр в Барселону.

Это была моя мечта – играть именно в этом клубе. Поехал туда, где-то в течение месяца продолжался пересмотр. Потом позвонили по телефону, сказали, что меня оставляют. Из Шахтера, кроме меня, еще были три игрока всех возрастов, которые поехали на просмотр, но остался только я.

– А кроме Барселоны были еще какие-то варианты в Европе?

– Когда жил в Польше, друзья позвали в Берлин потренироваться с Гертой. Там как раз остался мой друг Артур Скакун. Мне тоже предлагали остаться, но пришло предложение от Барселоны, поэтому сразу поехал туда, – признался Рыбак.

Украинскому хавбеку всего 15 лет, но он уже пробился в Барселону U-18. Недавно Рыбак забил за «кулес» победный гол в финале Молодежного чемпионата мира среди клубов.